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Долина скрывает, что случилось в ее семье
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Долина скрывает, что случилось в ее семье 

Суть событий 1 час назад
Все лето СМИ писали о том, что 62-летняя Долина и ее гражданский муж Илья Спицын, который младше ее на 13 лет, якобы расстались. Бывший второй муж артистки тоже давал интервью и подтвердил, что музыкант ушел от певицы к другой женщине. Но продолжает оставаться ее директором. Сама Лариса Долина всячески отказывается комментировать свою личную жизнь. Она только подчеркивает, что очень счастлива с дочкой Ангелиной и внучкой, они много путешествуют, а гвоздь она и сама забить может.
Певица в программе "Ты поверишь!" была очень удивлена, когда журналист сказал ей, что они с Ильей Спицыным могут отмечать фарфоровую свадьбу — уже 20 лет вместе… "Фарфоровая свадьба 20 лет? Отметим в кругу семьи, мы не любим по такому поводу собирать много народу"… коротко парировала Лариса Долина. Об Илье она отказывается говорить совсем. Напомним, о расставании Долиной и Спицына в августе рассказывал актер и блогер Станислав Садальский: "Да, они некоторое время назад расстались", — сообщил он. — "Разве не бывает дружеских отношений между бывшими супругами? И, знаете, деньги примиряют кого угодно. Капитал у них есть, зачем делить?". А бывший супруг артистки Виктор Митязов, которого она 20 лет назад бросила ради молодого музыканта, также добавил "масла в огонь". Он уверен, что Илья Спицын изменил Ларисе, и она его выгнала. Теперь тот живет с молодой женщиной и у них якобы общий ребенок.
"Мне передают и музыканты, и обслуживающий персонал, что у Ильи есть другая женщина, которая от него родила. И вроде у него там семья. Долина приняла это и, видимо, смирилась. Раньше она так бы не поступила. Но теперь, видимо, не хочет что-то кардинально менять в жизни", — цитирует Митязова "КП".
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