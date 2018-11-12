Ещё
Голубкина рассказала, почему ее трудно обидеть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голубкина рассказала, почему ее трудно обидеть 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: Аргументы Недели
У актрисы Марии Голубкиной, дочери звёздной пары Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова, сильный характер. Она не позволяет себя обижать, не прогибается. Но при этом может что-то потерпеть, но ведёт себя так как хочет. Может себе позволить. В интервью "Аргументам недели" актриса сама дала определение женскому характеру: "Настоящий женский характер — это прикидываться слабой, но быть при этом с*кой. И я могу вам сказать, что я не с*ка и не прикидываюсь слабой. Выхожу из рамок стереотипа, веду себя так, как я хочу. Без оглядки на то, что я кому-то что-то должна". У Марии нет обидчиков, потому что обидеть её невозможно, можно только оскорбить. "Если мне что-то не нравится, то скажу сразу: «Знаешь, чувак, мне это неприятно, ещё одно слово, и ты будешь собирать свои зубы у зубного». Мужчины заранее чувствуют, что со мной шалить не надо. Если пытаются соврать, то им самим становится неудобно. И я тоже с мужчинами не играю. Так и говорю: «Эй, я всё вижу и знаю, давай не будем тратить время на эти игрища, мол, я такая слабая и идиотка».
Аргументы Недели: последние новости
Похудевшая Анфиса Чехова продемонстрировала фигуру у балетного станка Певица Маргарита Суханкина откровенно рассказала о своей жизни Фото, как Валерия отдыхает в халате
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самый откровенный купальник Ратаковски4
Российские звезды, которые в 40 лучше, чем в 202
5 вещей, которые нельзя подбирать на улице39
49-летние женщины повторили «голый» снимок Джей Ло164
Фанаты «поженили» Галкина и Орбакайте3
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:00
Мать Тимати жестко осадила его любовницу
Звёзды
01:33
Назван самый сексуальный мужчина этого года
Звёзды
10:04
Звезды, в смерть которых поверили не все
Звёзды
05:54
Так ли крепок хваленый брак Уилла Смита
Звёзды Любовь
04:08
В стиле 80-х: самые модные серьги сезона
Мода
01:00
Долина скрывает, что случилось в ее семье
Звёзды
10:37
Российские звезды, которые в 40 лучше, чем в 20
Звёзды Здоровье
01:00
Фанаты «поженили» Галкина и Орбакайте
Звёзды
07:57
Дети, которые не оставят шанса выжить
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение