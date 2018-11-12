Поклонники заподозрили, что Бледанс потеряла ребенка

49-летняя телеведущая намекнула, что ее попытка стать мамой в третий раз не увенчалась успехом.

В конце августа в студии программы Андрея Малахова "Прямой эфир" Эвелина заявила, что решилась стать мамой в третий раз, и провела процедуру искусственного оплодотворения, поскольку зачать малыша естественным путем не получилось.

"Доктор, конечно же, оповестил меня о том, что шансов таких у меня совсем мало", — поделилась со зрителями телеведущая.

Позже Эвелина сообщила, что ЭКО прошло успешно и она беременна. Однако на днях Бледанс опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте, на котором она запечатлена с участником Comedy Woman Олегом Верещагиным , и призналась, что сейчас ей не до веселья:

"Вот как бывает — на душе тяжело, а на работе весело… Я вот думаю, на сколько меня еще хватит… Но, я хочу, чтоб на фото и видео вы видели только мои улыбки и позитив! А если что-то не получается, если даже очень сильно больно — пусть за кадром! Не хочу больше ничем делиться… только радость! Только улыбка! У меня два сына, работа, солнце в душе! А мечты… оказывается иногда могут оставаться лишь мечтами… но, надо пробовать их осуществить! И возможно не сильно затягивать, чтоб вдруг не было поздно", — откровенно рассказала Эвелина.

Многие подписчики тут же решили, что телеведущая намекает на то, что потеряла ребенка. Ведь еще в программе Малахова она признавалась, что всегда мечтала стать мамой девочки. Обеспокоенные поклонники засыпали Эвелину вопросами, но она не стала разъяснять ситуацию.