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Самый откровенный купальник Ратаковски
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Как выглядит самый откровенный купальник Эмили Ратаковски 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Instagram
Эмили Ратаковски отдыхает в Сиднее и, разумеется, демонстрирует подтянутую фигуру на местных пляжах. Учитывая, как часто модель фотографируется в бикини, мы думали, что видели уже все. Но оказалось, что это не так: звезда Instagram припрятала для поездки в Австралию настолько откровенный купальник, что даже ее самые преданные поклонники удивятся. Обилие тонких бретелей — все, из чего он состоит.
Наверняка взгляды всех отдыхающих были прикованы только к Эмили! Интересно, удается ли супругу красавицы, актеру Себастьяну Беар-МакКларду, сохранять душевное спокойствие при виде столь горячих пляжных кадров?
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