Самый откровенный купальник Ратаковски

Как выглядит самый откровенный купальник Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски отдыхает в Сиднее и, разумеется, демонстрирует подтянутую фигуру на местных пляжах. Учитывая, как часто модель фотографируется в бикини, мы думали, что видели уже все. Но оказалось, что это не так: звезда Instagram припрятала для поездки в Австралию настолько откровенный купальник, что даже ее самые преданные поклонники удивятся. Обилие тонких бретелей — все, из чего он состоит.

Наверняка взгляды всех отдыхающих были прикованы только к Эмили! Интересно, удается ли супругу красавицы, актеру Себастьяну Беар-МакКларду, сохранять душевное спокойствие при виде столь горячих пляжных кадров?