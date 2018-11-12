Ещё
Фанаты «поженили» Галкина и Орбакайте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты «поженили» Галкина и Орбакайте 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Кристина Орбакайте опубликовала в соц. сети Instagram фото с «отчимом» и поблагодарила его за чудесный концерт. Подписчики отметили, что певица необычайно похожа на Примадонну, а с юмористом они прекрасно смотрятся вместе.
На снимке Кристина в распахнутом элегантном зеленом пальто и строгом черном платье с блестками лучезарно улыбается рядом с Максимом, на котором надето красная клетчатая куртка. Поклонники подметили позитивное фото и счастливых артистов, которые «смотрятся как муж и жена». Многие перепутали Кристину с мамой.
Фото быстро набрало популярность, отрицательных отзывов практически нет.
Russianshowbiz.info: последние новости
Глюк'OZA рассказала о психологических проблемах Кристина Асмус высказалась о наболевшем Регина Тодоренко устала от семейной жизни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самый откровенный купальник Ратаковски4
Российские звезды, которые в 40 лучше, чем в 202
5 вещей, которые нельзя подбирать на улице39
49-летние женщины повторили «голый» снимок Джей Ло164
Тест: сколько вы должны весить на самом деле13
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:00
Мать Тимати жестко осадила его любовницу
Звёзды
01:33
Назван самый сексуальный мужчина этого года
Звёзды
10:04
Звезды, в смерть которых поверили не все
Звёзды
05:54
Так ли крепок хваленый брак Уилла Смита
Звёзды Любовь
04:08
В стиле 80-х: самые модные серьги сезона
Мода
01:00
Долина скрывает, что случилось в ее семье
Звёзды
10:37
Российские звезды, которые в 40 лучше, чем в 20
Звёзды Здоровье
01:00
Фанаты «поженили» Галкина и Орбакайте
Звёзды
07:57
Дети, которые не оставят шанса выжить
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение