Фанаты «поженили» Галкина и Орбакайте

Кристина Орбакайте опубликовала в соц. сети Instagram фото с «отчимом» и поблагодарила его за чудесный концерт. Подписчики отметили, что певица необычайно похожа на Примадонну, а с юмористом они прекрасно смотрятся вместе.

На снимке Кристина в распахнутом элегантном зеленом пальто и строгом черном платье с блестками лучезарно улыбается рядом с Максимом, на котором надето красная клетчатая куртка. Поклонники подметили позитивное фото и счастливых артистов, которые «смотрятся как муж и жена». Многие перепутали Кристину с мамой.

Фото быстро набрало популярность, отрицательных отзывов практически нет.