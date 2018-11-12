Звездные жены, которые после развода стали успешнее (и счастливее)

Развод — тема всегда болезненная и сложная для обеих сторон. Психологи утверждают, что в такой ситуации важно не опускать руки и жить дальше. Мы вспомнили 6 звезд, за чьими взаимоотношениями с бывшими мужьями, следила вся страна. После развода они стали счастливее и успешнее, чем были в замужестве.

Юлия Барановская

Юлю, в свое время, жалело полстраны. Известный российский футболист Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив беременную жену с двумя маленькими детьми на руках в чужой стране. По признанию Барановской, она долгое время не могла найти в себе силы жить: горевала, давала откровенные интервью Андрею Малахову , выпустила книгу об отношениях с мужем, а после утерла слезы и пошла работать ради детей. Благодаря поддержке друзей Барановская быстро стала «своей» в светской тусовке, а позже известной ведущей на телевидении. Сейчас Юля гораздо популярнее и успешнее некогда звезды российского футбола Андрея Аршавина (который на днях завершил свою спортивную карьеру).

Рита Дакота

В похожей ситуации прошлым летом оказалась и певица Рита Дакота. Она-то уж была известна и до брака с Соколовским. Рита и Влад казались идеальной парой. Поклонники со всей России наблюдали за их семейной идиллией и ставили эти отношения в пример. Рита сообщила в своём Инстаграм, что узнала об изменах Влада и разводится с ним. Как оказалось, муж изменял ей на протяжении отношений, в том числе когда Рита была беременна. Дакота изливала душу подписчикам в Инстаграм, но ничего не комментировала журналистам. Очевидно, что большинство поклонников оказалось на ее стороне. Сейчас, когда брак певцов официально аннулирован, Рита находит утешение в своей малышке Мие (которой совсем недавно исполнился год) и работе. Карьера певицы резко пошла в гору, а новые лирические хиты все чаще оказываются на вершинах музыкальных чартов. А что Влад? Мужчина быстро нашел утешение в новой возлюбленной, но ради дочери старается сохранить нормальные отношения с бывшей женой.

Ольга Бузова

Мы не смогли обойти вниманием главного ньюсмейкера последних лет. Парадокс, но история любви Бузовой и Дмитрия Тарасова началась с развода футболиста с первой женой Оксаной. Согласитесь, о Тарасове многие из вас узнали только благодаря его свадьбе с телеведущей, не зря тогда к нему приклеилось прозвище «муж Бузовой», или Дмитрий Бузов. История отношений «Тарабузиков» продлилась чуть меньше 5 лет, чего там только не было: романтика, нежность, откровенные признания, роскошные подарки. И вдруг, все резко закончилось. Дмитрий быстро нашел бывшей жене замену, а вот Ольга долго оправлялась от удара, посвятив всю себя карьере певицы. Девушка активно делилась с подписчиками своими переживаниями, эмоциями и болью. Сегодня Бузова — настоящий бренд: певица, актриса, дизайнер, телеведущая, ресторатор, безнес-вуман и это еще не предел.

А вот Тарасов хоть и «не попал» в хит-парад состав нашей сборной на Чемпионат мира, и задолжал миллионные алименты старшему ребенку, зато счастлив в третьем браке и воспитывает новорожденную дочку. Как говорится, каждому свое…

Яна Рудковская

Трудно поверить, что успешная сегодня бизнес-леди и продюсер Димы Билана пережила тяжелый развод 10 лет назад. Бывший муж и отец ее детей Виктор Батурин лишил Яну родительских прав и запретил видеться с сыновьями. Вся страна наблюдала за судебными тяжбами за детей, они длились не один год, но Рудковская сумела отразить нападки мужа и отвоевала у него право видеться с мальчиками. Параллельно продюсер много и упорно работала, а вскоре Яна обрела семейное счастье. Она вышла замуж за Евгения Плющенко , позже на свет появился малыш Гном Гномыч ( Александр Плющенко ), а старшие дети вернулись в семью. Сегодня Рудковская и Плющенко — одна из самых популярных и крепких пар российского шоу-бизнеса, не так давно они отметили 10-летие совместной жизни.

Айза Анохина