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Советские актрисы, увлекавшиеся пластикой 

Рамблер 2 часа назад
Первой среди советских актрис на пластическую операцию решилась Любовь Орлова. Главная дива советского кино очень боялась возрастных изменений и болезненно воспринимала появление признаков старения. Уже в сороковые годы она начала посещать хирургов, и этого нельзя не заметить: в созданных в то время фильмах Орлова выглядит моложе, чем в более ранних. Актриса до последних дней была постоянной клиенткой косметологов и даже решилась в 71 год на съёмки в фильме «Скворец и лира», где ей предстояло играть женщину чуть за 30. А какие ещё знаменитые актрисы изменились с помощью скальпеля?
Преображение Нонны Мордюковой заметили почти сразу. В девяностых годах, когда пик карьеры был, к сожалению, пройден, Нонна Викторовна отправилась к пластическому хирургу. Тогда у неё был непростой период в жизни: ролей было мало, погиб единственный сын. После операции черты лица актрисы заметно изменились, но она сама была довольна тем, что стала выглядеть моложе.
Никогда не скрывала визитов к пластическому хирургу актриса Людмила Гурченко. Первую заметную роль она сыграла в комедии «Карнавальная ночь», моментально став знаменитостью. После последовало ещё несколько успешных фильмов, а через некоторое время Гурченко стала сниматься мало. После сорока у актрисы начался новый виток карьеры, и в это время она решила омолодиться у хирурга. Вплоть до кончины Людмила Марковна посещала клинику и регулярно делала подтяжки лица и всё новые операции. Чрезмерное увлечение пластикой стало негативно сталкиваться на внешности и пошатнуло здоровье артистки. По мнению некоторых врачей, Гурченко могла бы прожить дольше, если бы не фанатичное отношение к пластике.
Женский форум
Звёзды , Видео , Людмила Гурченко , Нонна Мордюкова , Любовь Орлова
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