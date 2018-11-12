Звезды, в смерть которых поверили не все 

В конце лета 2009 года как гром среди ясного неба прозвучала новость о кончине певца Майкла Джексона. Смерть была настолько неожиданной, что поклонники артиста во всём мире отказывались в неё верить. Добавило интриги и странное поведение врачей, которые так и не озвучили официальную причину ухода певца из жизни. Это породило слух, что Майкл Джексон инсценировал смерть, а сам перебрался в спокойное местечко где и по сей день наслаждается безбедной жизнью. Очередным подтверждением этой теории стало селфи, которое опубликовала в 2016 году дочь поп-иконы Пэрис Джексон. На фото она позирует в автомобиле, а на заднем сиденье многие разглядели силуэт мужчины в шляпе, очень похожего на Майкла.
Ещё одна звезда, будоражащая умы на протяжении десятилетий, — Элвис Пресли. Любимец публики ушёл из жизни в августе 1977 года. В эту смерть тоже мало кто поверил, к тому же после похорон певца начали появляться фотографии, на которых был запечатлён мужчина, неотличимый от Пресли. Конспирологи уверены, что кончина Элвиса была инсценировкой, организованной спецслужбами. Якобы он согласился работать на правительство и предоставить сведения о мафии в обмен на безопасность для себя и семьи. Что ж, возможно, растиражированная фраза «Элвис жив» соответствует действительности.
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