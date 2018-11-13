Настасья Самбурская решилась на откровенное признание

Настасья Самбурская рассказала много интересного о себе поклонникам в Instagram. По ее словам, большое значение в жизни имеет правильная мотивация. Можно не верить в тренинги, но они действительно помогают ставить цели и добиваться их выполнения.

Актриса призналась, что порой не может сдержать эмоций из-за несправедливости или тупости окружающих. Она построила собственный идеальный мир, но приходится выходить за его пределы, а это не всегда комфортно. Ее легко подставить, обидеть, она ненавидит быть «как все». Но Анастасия не сдается, а движется вперед, не поддаваясь депрессиям.

Актриса призналась, что основные ее цели сейчас — завершение ремонта и путешествия. Первое она почти осуществила, со вторым сложнее — мешает плотный график работы.

Подписчики оценили пост и назвали его «посланием души».