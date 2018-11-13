Ещё
Самбурская решилась на откровенное признание
Далее:
Читайте также:
Ещё

Настасья Самбурская решилась на откровенное признание 

Russianshowbiz.info + ещё 1 7 часов назад
Настасья Самбурская рассказала много интересного о себе поклонникам в Instagram. По ее словам, большое значение в жизни имеет правильная мотивация. Можно не верить в тренинги, но они действительно помогают ставить цели и добиваться их выполнения.
Актриса призналась, что порой не может сдержать эмоций из-за несправедливости или тупости окружающих. Она построила собственный идеальный мир, но приходится выходить за его пределы, а это не всегда комфортно. Ее легко подставить, обидеть, она ненавидит быть «как все». Но Анастасия не сдается, а движется вперед, не поддаваясь депрессиям.
Актриса призналась, что основные ее цели сейчас — завершение ремонта и путешествия. Первое она почти осуществила, со вторым сложнее — мешает плотный график работы.
Подписчики оценили пост и назвали его «посланием души».
Russianshowbiz.info: последние новости
Кристина Асмус высказалась о наболевшем Глюк'OZA рассказала о психологических проблемах Фанаты «поженили» Галкина и Орбакайте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения «Блестящей»: любовь и страхи Новиковой
Российские звезды, которые в 40 лучше, чем в 205
Ненадежное декольте: Боня промахнулась с нарядом20
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением10
«Они дружат со мной, потому что я страшная»9
Видео
00:20
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
Звёзды
00:54
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением
Звёзды
00:15
Ненадежное декольте: Боня промахнулась с нарядом
Звёзды
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
04:19
Романы российских знаменитостей с иностранцами
Любовь Звёзды
00:25
Самбурская решилась на откровенное признание
Звёзды
08:55
8 бьюти-ошибок, которые испортят кожу
Красота
01:24
Сколько наши звезды заработали в этом году
Звёзды
01:00
Мать Тимати жестко осадила его любовницу
Звёзды
01:33
Назван самый сексуальный мужчина этого года
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение