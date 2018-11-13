Ненадежное декольте: Боня промахнулась с нарядом

Телеведущая вынуждена была прикрываться руками, чтобы не засветить лишнего.

Наряды Виктории Бони всегда становятся предметом для бурного обсуждения, а она словно нарочно провоцирует своих поклонников. То расстегнет блузку больше, чем нужно, то наденет прозрачное платье. А сейчас показала в небольшом видео, как готовится к съемке в платье с таким огромным декольте, какое даже самым смелым модницам и не снилось.

Вот только подписчики сразу заметили: в этом наряде Боня явно чувствует себя некомфортно. Все-таки вырез оказался больше, чем нужно. Чтобы не засветить все свои прелести, Боня придерживает ткань локтем, держа руку у лица.

А еще фолловеры удивились, что бюст Бони как-то внезапно вырос. Ведь всего месяц назад при общении с поклонниками в сторис звезда появилась в эфире в открытом белое платье-бюстье. Вот только не учла, что жесткий лиф был ей слегка большеват, и ее аппетитные формы в нем выглядели весьма скромными. Зато сейчас они словно вдвое увеличились.

Армия фанатов Виктории разделилась на две части. Одни восхитились формами и сексуальностью девушки. Другие же посоветовали ей вернуться к прежнему стилю одежды: такая откровенность по их мнению, выглядит уже вульгарно.

Кто-то же предположил, что такие наряды Боня стала носить, чтобы привлечь к себе как можно больше мужского внимания. Ведь ее нового бойфренда, Аллена Джеффри Бейера, с которым Вика закрутила роман после Пьера Андюрана , рядом давно уже не видно. Да и судя по геолокации в Instagram этой парочки, Аллен давно не уезжал из родной Калифорнии, а Вика все последнее время проводит в Монте-Карло.

Впрочем, в эти отношения никто особо и не верил. Дело в том, что с Алленом Вика знакома уже давно и полтора года назад уже намекала на роман с ним. Но потом призналась, что это был всего лишь розыгрыш. Видимо, так случилось и в этот раз — Боня просто пошла по проторенному пути.

Впрочем, думается, что надолго одна телеведущая не останется — в таких-то соблазнительных аутфитах.