Звезды, которые без ума от котиков

Есть мнение, что люди делятся на тех, кто предпочитает котов, и тех, кто жить не может без собаки. Звёзды не являются исключением, ведь у них тоже есть домашние питомцы, которых они обожают. Эти знаменитости отдают предпочтение пушистым мурлыкам и не стесняются демонстрировать любовь к ним.

1. Телеведущая Лера Кудрявцева сделала своего четырёхлетнего вислоухого шотландского кота героем Инстаграма. Судя по фотографиям, питомец Кудрявцевой обладает спокойным нравом и не создаёт проблем хозяйке.

2. Актёр Максим Аверин — владелец собаки, кота и кошки, которых он подобрал на улице. Максим часто публикует фото с любимцами и предполагает, что его любимцы могут по популярности обогнать его.

3. Анастасия Волочкова обеспечивает белоснежному пушистому коту Лаки царскую жизнь и первоклассный уход. Он постоянно появляется в её Инстаграме, а подписчики хорошо знакомы с характером Лаки. Кстати, по словам самой Волочковой, любимый кот куда лучше многих людей.