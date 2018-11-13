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Звезды, которые без ума от котиков
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Звезды, которые без ума от котиков 

Рамблер 5 часов назад
Есть мнение, что люди делятся на тех, кто предпочитает котов, и тех, кто жить не может без собаки. Звёзды не являются исключением, ведь у них тоже есть домашние питомцы, которых они обожают. Эти знаменитости отдают предпочтение пушистым мурлыкам и не стесняются демонстрировать любовь к ним.
1. Телеведущая Лера Кудрявцева сделала своего четырёхлетнего вислоухого шотландского кота героем Инстаграма. Судя по фотографиям, питомец Кудрявцевой обладает спокойным нравом и не создаёт проблем хозяйке.
2. Актёр Максим Аверин — владелец собаки, кота и кошки, которых он подобрал на улице. Максим часто публикует фото с любимцами и предполагает, что его любимцы могут по популярности обогнать его.
3. Анастасия Волочкова обеспечивает белоснежному пушистому коту Лаки царскую жизнь и первоклассный уход. Он постоянно появляется в её Инстаграме, а подписчики хорошо знакомы с характером Лаки. Кстати, по словам самой Волочковой, любимый кот куда лучше многих людей.
4. Певица Анжелика Варум долго хотела завести кошку, но её муж, певец Леонид Агутин, был против. Недавно Анжелика поделилась радостью: Леонид всё-таки согласился на домашнего питомца, так что теперь певица наслаждается общением с экзотической красавицей.
Женский форум1
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