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Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
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Вика Цыганова опубликовала фото в бикини 

Рамблер 6 часов назад
Певица отдыхает в Таиланде и делится снимками с пляжа.
28 октября Вика Цыганова отпраздновала 55-летие, а в начале ноября провела большой юбилейный концерт в "Крокус Сити Холле". Сразу после шоу певица отправилась на заслуженный отдых в Таиланд вместе с супругом Вадимом.
На днях Цыганова опубликовала в своем Instagram-блоге снимок, на котором она на фоне моря позирует в бикини на песке.
"Приходите в мой дом", — в шутку подписала снимок певица, вероятно, имея ввиду скульптуру из песка рядом с собой.
Подписчики остались в восторге, потому что Цыганова раньше никогда не демонстрировала свою фигуру в купальнике. Они принялись хвалить певицу за ее "откровенность" и "отличную форму".
"Вас на этой фотографии не узнать. Вы — настоящая красотка!",
"Обожаю Вас. Вы выглядите как девочка! Такая настоящая — без макияжа и фильтров…",
"Красивая, лучезарная и неподражаемая!",
"Вы как русалка, Вика! Фигура — просто супер".
К слову сказать, Цыганова не раз говорила, что никак не обрабатывает свои фотографии в соцсетях. Ей нравится быть честной с собой и со своими поклонниками.
Женский форум11
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