«Это большая боль»: Летучая отказывается от еды

«Это большая боль»: Летучая вынуждена отказаться от еды

На открытии кондитерской Сергея Жукова Регины Бурд на Арбате было не протолкнуться — звезды, которые обычно все время сидят на диете, в этот вечер расслабились и поглощали пирожные, торты и капкейки с такой охотой, что официанты только успевали подносить. Среди гостей была и телеведущая Елена Летучая . Корреспондент "Дни.Ру" удивился, заметив, как эта стройная красавица налегает на десерты.

"Я больше года назад отказалась от всего сладкого, — призналась Летучая. — Но иногда какие-то вкусности все-таки себе позволяю. Например, люблю "Птичье молоко" и десерт " Анна Павлова " с сыром маскарпоне. Не могу себе отказать в удовольствии и иногда-иногда, для поднятия настроение, позволяю себе вкусности. Например, сегодня был исключительный случай, причем я не только себе маленькое пирожное ухватила, но несу еще пакетик и для своей семьи — для мужа и детей".

Летучая призналась, что без сладостей легко обходится, хотя у нее очень большой список запрещенных продуктов. А вот что у в холодильнике есть всегда, так это авокадо, овощи, зелень. "Меня часто спрашивают о секрете молодости и стройности, и я не скрывая секрета — надо правильно питаться, спать достаточное количество времени, с чем у меня, ввиду напряженного графика, очень сложно, — улыбается Елена. — Частенько езжу в специальные отели-клиники просто для того, чтобы поспать, восстановиться там, проколоть витамины".

"Я очень плотно слежу за свои здоровьем, думаю о том, что я ем, — уверяет Летучая. — Хотя на фитнес не хожу — делаю зарядку дома, занимаюсь большим теннисом и йогой. Просто из-за интенсивного съемочного процесса не всегда могу позволить себе полноценный спорт. Но, уверяю вас, поприседать или подтянуться дома каждый день нахожу время".