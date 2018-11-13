Откровения «Блестящей»: любовь и страхи Новиковой

Откровения «Блестящей»: любовь и страхи Ксении Новиковой

Ксения Новикова стала одной из самых популярных солисток группы «Блестящие» за всю историю существования коллектива. Артистка не побоялась покинуть группу на пике популярности и родить двух сыновей от бизнесмена Андрея Середы . Но в этих отношениях Новикова пережила большое потрясение. После расставания Середа отнял у нее детей и тайно вывез их за границу. Ксения не видела мальчиков девять месяцев.

Вторым избранником солистки стал бизнесмен Алексей Сорокин . В кулуарах шоу-бизнеса внезапно поползли слухи о разводе пары. В каком статусе певица сейчас: жена или уже разведена? Правда ли, что Сорокин изменял ей? Боится ли Ксения повторного похищения детей? Самые пикантные подробности — в интервью Новиковой для программы «Ой, мамочки» на телеканале «МИР»

— Большая известность пришла к вам после того, как вы стали солисткой группы «Блестящие». Но мало кто знает, что именно вы написали текст песни, которая стала визитной карточкой коллектива — «А я все летала». Вы пишете стихи, и хотелось бы узнать, как строки звучали до того, как были положены на музыку.

— Все было в немного другой последовательности. Продюсер и композитор группы «Блестящие» Андрей Грозный предложил музыку, попросил написать к ней текст.

Когда я услышала припев, эти нотки, у меня сразу возникли в голове эти строчки «А я…но я». Потом к ним приписан был припев, и затем уже вся история. Не секрет, что я пишу стихи, я выкладываю их в интернет, сама их читаю, сама их исполняю.

— Ксения, сравнительно недавно поползли слухи о вашем разводе с бизнесменом Алексеем Сорокиным, вторым вашим мужем. В каком вы сейчас статусе?

— Я счастливый разведенный человек.

— В чем причина, если не секрет?

Они все такие мелкие, нет никакой глобальной причины, скажем так. Я не знаю, изменял он мне или нет, когда мы жили вместе, скорее всего нет, потому что чаще всего я видела его дома на диване. Разве что в мыслях. Но был момент, когда мы уже перестали жить вместе и еще не развелись, но уже разъехались. Тогда, возможно, у такого видного и импозантного мужчины очередь из женщин и скопилась.

— В прессе много писали про ваш конфликт с вашим первым мужем, который втайне увез от вас общих детей за границу. Я знаю, что вы выиграли оба суда в России и в Испании и вернули сыновей. Как сейчас выстроены ваши отношения с Андреем Середой?

Наши отношения не выстроены никак. Детьми он не интересуется, но любит обвинять меня в том, что я не даю ему детей. А как я могу доверить ему детей после того, что было? А если тем более он не звонит, неужели я должна сама ему звонить и говорить: «Возьми детей!» Моя политика такова: сейчас я мать-львица, которая их оберегает, а когда дети подрастут, если они захотят увидеться с папой, я не буду препятствовать. Если только они сами об этом попросят, заглянуть ему в глаза, выяснить его версию произошедшего.

Я не буду им мешать. Со своей стороны могу сказать, что детям ничего плохого про папу никогда не говорю. Да, у них есть интернет, что-то о нем они уже знают, помнят, как их увезли, как им не давали общаться с мамой. Думаю, что, когда они будут постарше, у них будут вопросы.

Да они есть и сейчас. Но пускай они повзрослеют, и я куплю им билет на самолет, если они захотят поговорить с отцом.

— Мне кажется, они пережили сильнейший стресс.

— Это безусловно, и какие-то отголоски бывают до сих пор. Но ничего страшного, сейчас у нас большая любящая семья. Всегда мои родители поблизости, мама с папой, мой брат Максим с его женой Олей и двумя детьми. Мы все живем по соседству, собираемся на большой стол, и все дети в любви, и это здорово.

— Где Андрей Середа сейчас находится? Что с ним происходит?

— Я не знаю, потому что, честно говоря, не интересуюсь. Алименты он, бывает платит. Со мной на связь никто не выходит, это через органы опеки все.

— Не могу не спросить о Жанне Фриске . В тот тяжелый для нее период болезни рядом с ней из всех солисток группы мы видели только Орлову. Неужели никто из вас больше не протянул ей руку помощи в те дни?

— Протянуть руку помощи были готовы все и всегда, Жанна об этом знала. Я лично общалась с Жанной через Ольгу, потому что понимала, что человеку сейчас вообще не до этого. На передачи я в этот период не ходила, потому что не хотела дешевого какого-то хайпа на теме близкого человека, потому что туда ходили в основном те, кто был человеком со стороны, просто чтобы на этой теме попиариться, посветиться. Оле я объяснила, что мы были слишком близкими людьми, чтобы так делать. Она меня поняла.

— Ольга находилась с Жанной все время, да? 24 часа в сутки? Не просила она ее подменить?

— Нет, такого не было. Конечно, если бы кто-то обратился, любая бы из нас откликнулась. Просто были те люди, которые в тот момент были ближе к Жанне. Она для нас была немного мамочкой, всех опекала, несмотря на молодой возраст. В группе она для меня была близким человеком, но не подругой.

— По слухам, вы чуть не столкнулись с Жанной Фриске в Латвии на фестивале «Новая волна». Жанна была уже больна, правда ли, что вы предпочли избежать встречи с ней?

— Слухи есть слухи, я уже давно не обращаю внимания на них, когда слышу, что говорят журналисты. Мы были в Латвии, и Орлова была с нами. Она сказала: «Я еду к Жаннусику». И мы говорим: «Ты спроси у Жанны, может, мы приедем? Если это уместно». Она передала привет нам от Жанны, но сказала, что сейчас ей не до этого. Журналисты в результате все перевернули, извратили.

Самое главное то, что у всех у нас в душе, то, что мы знаем и думаем. Где-то бросаться на амбразуру и трясти флагами я не собираюсь, не считаю это нужным.

— Мне всегда было интересно узнать, есть ли в девичьих группах нездоровая конкуренция? Бывает, что участницы готовы на самые неблаговидные поступки, например, подпилить каблук или испортить костюм?

— Есть такие случаи, но не в нашем коллективе. Спросите у девочек из других групп о том, как было в «Блестящих». Бывает так, что гастроли, жесткий график, и мы часто летали на гастроли с девочками из других коллективов, например, с Дашей Ермолаевой из «Сливок». И Дуся все время говорила: «Девочки, я хочу к вам, у вас так хорошо и интересно».

У нас так получилось потому, что правильно выбирали девочек. Сначала, конечно, отбирали по внешним параметрам — рост, вес, внешний вид, вокальные данные, танцы. Дальше наступал этап, когда девочка приходила на концерт, и мы просто общались перед концертом.

После нескольких таких встреч становилось понятно, сможем ли мы находиться вместе или нет. Некоторые хорошие девчонки на таком этапе отсеивались, просто потому, что мы были бы не в силах находиться с ними 24 часа в сутки. В этом, я думаю, и кроется секрет наших хороших отношений с девочками, которые поддерживаются до сих пор.

— А была ли какая-то иерархия? Деление на «старичков» и на «принеси-подай»?

— Только в шутку. Хотя бывало и такое, что мы пытались с девочками договориться, мол, давайте хоть на этот раз будем жесткими, сварливыми и новенькую погоняем. Но нас не хватало и на пять минут.

— Я наслышана, что вы периодически боретесь с лишним весом, садитесь на строгие диеты, но непременно начинаете диету в хорошем настроении, иначе не будет результата. Что это за интересная методика?

Я много раз худела и поправлялась, и я поняла за это время, что бывают моменты, когда я себя прямо заставляю, но чувствую, что это из-под палки. Если так происходит, надо отложить, успокоиться, дать время самой себе подготовиться. И тогда все будет легко, вес начнет уходить, и ты легко входишь в форму. Главное — спокойно переждать момент в самом начале, когда вес стоит на месте. Это бывает и две недели, и месяц, потом все пойдет хорошо.

— А у нас есть интересная рубрика «Неудобный вопрос». Я вам предлагаю три конверта по одному вопросу. Вы можете ответить на все, а можете только на один.

— Давайте.

— Так, правда ли, что вы до сих пор боитесь повторного похищения ваших детей?

— Да, тут ничего такого страшного, это на всю жизнь травма для меня. Это то, что наложило отпечаток на всю мою жизнь, я чисто инстинктивно это чувствую, мне сны снятся на эту тему. Выходя на улицу, я хватаю их за руки, оглядываюсь по сторонам. Я борюсь тоже с собой, стала их куда-то отпускать с классом, хотя прошло больше пяти лет.

— Ваш роман с Алексеем Сорокиным начался, когда он еще был официально женат на другой. Разве это не повод задуматься о том, надо ли связываться с этим мужчиной?

— Развенчаю этот слух. В этой статье написано, что Алексей был женат. Но он, когда мы познакомились, сказал, что у него есть сын, он им занимается. На вопрос о маме сына он сказал, что никогда на ней не женился. И на самом деле, когда мы познакомились, женат Алексей не был. Это все неправда.

— Правда ли, что солисткам группы «Блестящие» часто поступали непристойные предложения?

— Правда, бывало много раз на гастролях. К директору часто после концертов подходили с вопросами о том, сколько стоит с девчонками в сауну поехать. Было много, но мы за таких людей не отвечаем. Иногда бывало так, что мы убегали из гостиницы через окно на первом этаже.