Что звезды делали со своими зубами

Почему у звезд белоснежные улыбки? Наш эксперт Тигран Григорян рассказал, кому из знаменитостей повезло с генетикой, а чьи красивые зубы — заслуга стоматолога.

Мария Погребняк

У девушки красивые, белоснежные и ровные зубы. И, судя по всему, это заслуга не матушки-природы, а умелых рук стоматолога. Зона улыбки Марии Погребняк заметно изменилась за последние годы.

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Скорее всего, у нее установлены керамические виниры, которые позволили решить те эстетические проблемы с зубами, которые по каким-то причинам не устраивали девушку.

Анна Седокова

А вот у Анны Седоковой установлены композитные виниры. Зубы выглядят неестественно белыми, отсутствуют выраженные границы между ними. К тому же заметно, что нет полного прилегания композита к зубам.

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Мало того, что это некрасиво смотрится, так еще и может привести к кариесу и воспалениям десен. Композитные виниры — хороший способ сэкономить на стоматологических услугах. Но если вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своих зубов, этого лучше не делать.

Николай Басков

У певца от природы превосходные зубы: правильный прикус, отсутствует кривизна зубов и какие-то патологические проблемы. Красивая улыбка, здоровые зубы — это часть имиджа Николая Баскова.

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И эту часть специалистам он доверяет лишь для профессионального стоматологического осмотра. Никаких иных вмешательств у певца не обнаружено, кроме, пожалуй, кабинетного отбеливания в рамках разумного.

Филипп Киркоров

Певец от своего вечного соперника и главного коллеги не отстает. Король российской эстрады тоже может похвастаться красивой улыбкой, данной от природы. Однако несмотря на естественную постановку зубов, свой цвет, форму и прикус, у певца присутствует стираемость передних зубов, а это значит, что у него бруксизм (проблема скрежета зубами).

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Это довольно распространенное явление, причиной которого является неправильный прикус.

Стас Михайлов

У Стаса Михайлова небольшая кривизна зубов и естественный прикус. Глядя на фотографии, можно предположить, что у певца установлены коронки из диоксида циркония. На эти мысли наводит плотность зубов и отличное качество работы.

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При помощи коронок были решены те незначительные эстетические проблемы, которые были у артиста.

Прохор Шаляпин

Исполнитель тоже пошел по пути наименьшего сопротивления, поэтому свои проблемы с зубами (незначительную кривизну и неправильный прикус) он решил исправить при помощи уже упоминавшихся композитных виниров. Разница между керамикой и композитом специалисту всегда заметна: нет полного прилегания к зубам, отсутствуют расщелины, есть неестественный оттенок.

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Надо понимать, что композитные виниры производятся из пластмассы, а она является материалом токсичным, ведь на ней постоянно оседают остатки пищи и еды. В связи с этим композитные виниры быстро теряют первоначальную белизну и постоянно нуждаются в профессиональном стоматологическом отбеливании.

За подготовку материала благодарим нашего эксперта Тиграна Григоряна, врача-стоматолога общей практики.