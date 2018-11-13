Сколько наши звезды заработали в этом году

Российские певцы получают огромные гонорары за участие в концертах и шоу, гастроли, выступления на частных вечеринках. Немалую прибыль приносят и продажи альбомов исполнителей. А кто же стал самым богатым на российской сцене в этом году?

2. Доходы Ольги Бузовой составили 3,9 миллиона долларов.

5. Сергей Жуков стал обладателем суммы в 4,7 миллиона долларов.

9. Группе «Би-2» удалось заработать 6,7 миллиона долларов.