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Сколько наши звезды заработали в этом году
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Сколько наши звезды заработали в этом году 

Рамблер 4 часа назад
Российские певцы получают огромные гонорары за участие в концертах и шоу, гастроли, выступления на частных вечеринках. Немалую прибыль приносят и продажи альбомов исполнителей. А кто же стал самым богатым на российской сцене в этом году?
1. Егор Крид заработал 3,6 миллиона долларов.
2. Доходы Ольги Бузовой составили 3,9 миллиона долларов.
3. Полина Гагарина достигла отметки 4,1 миллиона долларов.
4. Тимати получил 4,5 миллиона долларов.
5. Сергей Жуков стал обладателем суммы в 4,7 миллиона долларов.
6. Анне Нетребко выступления принесли 5,8 миллиона долларов.
7. Валерий Меладзе напел на 5,9 миллиона долларов.
8. Николай Басков заслужил 6,5 миллиона долларов.
9. Группе «Би-2» удалось заработать 6,7 миллиона долларов.
10. Стасу Михайлову фанаты помогли получить 7,4 миллиона долларов.
11. Состояние Димы Билана увеличилось на 7,7 миллиона долларов.
12. Григорий Лепс обогатился на 8,2 миллиона долларов.
13. Гонорар Филиппа Киркорова за год — 8,9 миллиона долларов.
14. Сергей Шнуров, без устали эпатирующий публику, оказался лидером с показателем 13,9 миллиона долларов.
Женский форум
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