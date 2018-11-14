Звезды в теле и их худые ровесники

Многие убеждены, что с возрастом более полные люди выглядят моложе своих стройных одногодок — дескать, кожа более натянутая и упругая, на ней меньше морщин. Правда, про «неудобства», сопутствующие полноте, часто забывают. Посмотрите свежие снимки наших и зарубежных знаменитостей и сравните сами.

Есть мнение, что точеная стройность хороша только в молодости, а с возрастом отсутствие «жирка» на теле и особенно на лице раньше времени превратит тебя в сморщенное яблоко и визуально прибавит лет. Пухляки утешаются мыслью, что наконец-то настанет и на их улице праздник, когда они смогут дать фору худым конкурентам. Так ли это на самом деле?

Чтобы не проверять на себе, давайте взглянем на звездных ровесников от 43-х и старше: Anews составил условные пары «толстых и тонких».

Анджелина Джоли, Кейт Уинслет

43 года

Джоли всегда считалась одной из первых красавиц планеты, но в последние годы ее имя ассоциируется с болезненной худобой. Хотя у нее и в юности были тощие конечности, с возрастом это стало более заметно. А «пышечка» Уинслет когда-то смотрелась тяжеловато рядом с юным Ди Каприо в «Титанике», но теперь восхищает женственными изгибами фигуры.

Anews

Многие говорят, что Анджелина утратила прежнюю сексапильность, хотя, по-честному, упрекать ее в этом язык не поворачивается: актриса перенесла операции «по женской части», переживает тяготы развода и воспитывает шестерых детей, параллельно занимаясь устройством чужих тяжелых судеб, в том числе в рамках ООН

Кейт тоже активно занимается гуманитарной деятельностью и растит троих детей, но ее внешность отражает здоровье и семейное благополучие.

Милла Йовович, Дрю Бэрримор

43 года (Милле будет в декабре)

Обе актрисы славятся тем, что наряду с гламурными фото выкладывают в Инстаграм естественные селфи без макияжа и ретуши. У обеих чистая кожа, но у Миллы, которая, в отличие от Дрю, придерживается здорового питания, она более молодая и сияющая.

Бэрримор не скрывает, что любит много и вкусно поесть и порой не может остановиться. «Иногда кажется, ну все, я так переела, что больше не возьму в рот ни кусочка. Но вскоре я снова веду себя, как хрюшка у корыта. Само собой, я полнею между съемками».

Anews

Она смеется, рассказывая, как ее иногда принимают за беременную. «"Нет, я сейчас просто жирная", — отвечаю я. А вообще, хотя я спокойно шучу на эти темы, на самом деле, конечно, обидно».

Шарлиз Терон, Ева Лонгория

43 года

Лонгория в июне 2018 года родила сына, но быстро вернула прежнюю фигуру. Впрочем, она всегда была округлой, в отличие от Терон, которая если и поправлялась, то только специально для киноролей.

Anews

Вот и для нового фильма «Талли» (2018) Шарлиз набрала 23 кг — это после прошлогодней «Взрывной блондинки», где она была в великолепной форме. Тем не менее актриса говорит, что даже не думала об утолщающих накладках — все должно было быть реально.

Но набрав вес, она поняла, насколько с ним тяжело: «Я двигалась как сонная муха, появилась одышка, я не могла нормально нагнуться, чтобы надеть обувь. Все это тяжко и физически, и морально, вплоть до депрессии».

Татьяна Навка, Ева Польна

43 года

Фигуристка с детства привыкла к спортивному режиму, ее трудно представить в другом облике, даже если бы она оставила лед. А певица уже давно ведет борьбу с лишним весом, особенно после рождения детей. Она то сбрасывает по 10-20 кг, вызывая горячее одобрение поклонников, то возвращает их снова.

Anews

Мария Миронова, Наташа Королева

45 лет

На Руси в принципе любят такой типаж, как у Наташи — коренастенькая, округлая, с выпуклыми формами. «Ладненькая» — говорят про таких на деревне. Неудивительно, что поклонники обоих полов осыпают ее комплиментами в Инстаграме.

Anews

А вот «русалочий» типаж Марии обожают в Европе, где также ценится стройность.

Оксана Фандера, Яна Поплавская

51 год

Оксана когда-то была моделью и финалисткой конкурсов красоты. Она сохранила стройность и молодость, и ее подписчики в Инстаграме не перестают удивляться, что она является мамой двоих взрослых детей, хотя сама еще выглядит как девчонка. А вот Яне чаще достается нелестное определение: «тетка».

Anews

Елена Проклова, Елена Степаненко

65 лет

В свое время немало поклонников красавицы Прокловой были разочарованы, когда она увеличила губы, изменив свой привычный облик. В соцсетях ее и сейчас упрекают в «пластике». Но нельзя не признать, что сегодня она выглядит отлично. Елена доказала это в очередной раз на своем сентябрьском юбилее на ТВ, куда явилась в дерзком мини.

Что касается Степаненко, то в марте 2018 года, когда по ТВ показывали ее бенефис, поклонники испугались за ее здоровье — так сильно она похудела. Возможной причиной назвали переживания из-за развода с Евгением Петросяном , причем тогда это были лишь слухи, которые подтвердились несколько месяцев спустя.

Anews

Тревогу можно понять, ведь юмористка всегда была крупной и пышной.

Джейн Сеймур, Кёрсти Элли

67 лет Сеймур до сих пор называют «девушкой Бонда» (в 1973-м она была ею в фильме «Живи и дай умереть» с Роджером Муром ), она носит обтягивающие платья, поражая осанкой и стройностью, а в феврале 2018-го позировала для «Плейбоя», установив возрастной рекорд среди всех фотомоделей журнала.

Anews

Элли прославилась как комедийная актриса в сериалах 90-х, а с начала нулевых превратила свою публичную жизнь в рекламу борьбы с лишним весом, участвуя в тематических телешоу. Ее вес скакал от 66 кг до 100 с лишним и обратно. Однако лишь год назад она нашла в себе силы отказаться от продуктов, провоцирующих ее на «обжорство».

«Нет, я не нравлюсь себе в полном теле, я люблю быть худой, — призналась она в недавнем интервью. — Тогда у меня сразу удваивается энергия».

Джейсон Пристли, Джек Блэк

49 лет

Пристли был молодежным идолом 90-х, играя одного из главных красавчиков школы в культовом сериале «Беверли Хиллз 90210». Блэк в это время мелькал лишь в незначительных ролях на ТВ, его слава началась в нулевые.

Anews

Комедийный и музыкальный таланты избавили пухлого коротышку Джека от необходимости втискивать свое тело в «голливудские рамки» — он и так с успехом играл героев-любовников в ромкомах. Но соблюдать диету и тренироваться все же приходится, чтобы не раздаться вширь еще больше. При росте 168 см он весит больше 100 кг.

Илья Лагутенко, Максим Фадеев

50 лет

В марте 2018-го музыкальный продюсер Макс Фадеев признался в Инстаграме, что ему стало невозможно жить с «очень большим весом», поэтому он худеет по придуманной им самим системе. Тогда же он пообещал кардинально сменить имидж, как только достигнет результата, в частности, сбрить бороду.

Anews

К сентябрю Фадеев отчитался, что сбросил 70 кг. Борода пока на месте, значит, это еще не предел.