Нюша показала фигуру после родов 

Нюша еще некоторое время пробудет в теплой стране, а на днях решила показать, как она гуляет с коляской в новом статусе молодой мамочки. При этом можно разглядеть, что у артистки постройнела фигура. На фото она позирует в коротких джинсовых шортах и длинной футболке. Одежда подчеркивает красивые ноги Нюши и ее талию. Волосы певицы собраны в пучок, что является типичной прической новоиспеченных мамочек. «Это утро пахнет пряной корицей и эвкалиптом», — подписала снимок Нюша.