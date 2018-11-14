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Нюша показала фигуру после родов
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Нюша показала фигуру после родов 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Неделю назад популярная исполнительница Анна Шурочкина, выступающая на сцене под псевдонимом Нюша, впервые стала мамой. Девочка родилась в одной из клиник Испании. Недавно молодая женщина показала свое первое фото после родов, продемонстрировав фигуру. Кроме того, Нюша опубликовала трогательный снимок супруга с дочкой.
6 ноября Нюша и ее супруг Игорь Сивов, который присутствовал на родах, стали родителями девочки. Артистка длительное время находилась в Испании в ожидании счастливого события, там же в одной из клиник она произвела на свет свою малышку.
Нюша еще некоторое время пробудет в теплой стране, а на днях решила показать, как она гуляет с коляской в новом статусе молодой мамочки. При этом можно разглядеть, что у артистки постройнела фигура. На фото она позирует в коротких джинсовых шортах и длинной футболке. Одежда подчеркивает красивые ноги Нюши и ее талию. Волосы певицы собраны в пучок, что является типичной прической новоиспеченных мамочек. «Это утро пахнет пряной корицей и эвкалиптом», — подписала снимок Нюша.
В коляске практически не видно девочку, зато ее можно разглядеть, хоть и со спины, на нежной фотографии, которую певица опубликовала в сториз. Игорь Сивов держит на руках новорожденную дочку, трогательно прижав к себе. Видно, что у малышки темные волосы и крохотные ножки. Кстати, бывший молодой человек Нюши, популярный артист Егор Крид, прямо со сцены поздравил Нюшу с рождением дочки и отметил, что с певицей связан важный период его жизни.
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