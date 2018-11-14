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Стало известно о новых отношениях Поргиной
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Стало известно о новых отношениях Поргиной 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В первую же неделю после похорон мужа Николая Караченцова его вдова Людмила Поргина начала выходить в свет — уже дважды побывала в театре, а теперь собирается съездить отдохнуть. Художник Никас Сафронов удивлен подобному "трауру".
"Существуют некие нормы приличия, которые нужно соблюдать во время траура, — говорит самый известный художник России. — Да, мы не можем осуждать Людмилу Поргину за то, что она хочет жить дальше, хочет отвлечься от трагедии. Но вот для того, чтобы сохранить ауру хорошей супруги, которая жила с большим актером, любила его и боготворила, Людмиле Андреевне, наверное, нужно было провести некоторое время в трауре — ведь не зря возникли 9 дней, 40 дней…"
Сафронов полагает, что Поргиной как минимум не следовало афишировать свои развлекательные походы в театр и грядущий отпуск. Хотя он и не исключает, что за годы тяжелой болезни Николая Петровича она успела подготовиться к его смерти и, возможно, потому кончина великого актера не стала для нее такой уж большой трагедией.
При этом сама Поргина объяснила: "Коля очень просил не оплакивать его. Нам тоже тяжело, но он строго запретил рыдать на похоронах".
А живописец не исключает, что вдова великого артиста снова выйдет замуж.
"На волне ее сегодняшней известности рядом с ней появится какой-то человек, который погонится за ее именем ради собственного пиара — вроде Прохора Шаляпина, — цитирует Сафронова портал womansstyle.ru. — Хотя полагаю, Людмиле Андреевне больше бы подошел какой-нибудь отставной офицер, который служил в морфлоте, плавал по морям и океанам и теперь ему нужно найти свой берег, пристать к тихой гавани, остепениться и жить спокойной человеческой жизнью. Но, боюсь, что она слишком привыкла к всеобщему вниманию и звездному обществу. Поэтому мы скорее увидим ее рядом с охотником за громким рекламным романом, нежели со степенным солидным мужчиной".
Напомним, что Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего день…
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