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Аутисты, ставшие звездами
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Аутисты, ставшие звездами 

Рамблер 1 час назад
Страдающие аутизмом дети живут в собственном мире и не любят общаться. Круг их интересов ограничен, однако к то, что им интересно по-настоящему, они погружаются полностью. Вырастая, аутисты не меняют привычек, но иногда направляют собственную жизнь в нужное русло. Так, например, случилось с этими известными людьми.
1. Дэн Эйкройд. Актёр говорит, что был одержим призраками, но ему посчастливилось попасть в картину «Охотники за привидениями». Именно одержимость помогла артисту так ярко сыграть роль, а лента, в свою очередь, облегчила симптомы недуга.
2. Дэрил Ханна. Аутизм у будущей звезды заподозрили в детстве. Тогда, в шестидесятые годы, врачи использовали психотропные препараты, чтобы лечить таких детей, но мать девочки наотрез отказалась отправлять дочь в психиатрическую клинику. Дэрил страдала застенчивостью, боялась находиться среди людей, но заставляла себя общаться. В конце концов усилия увенчались успехом, сегодня Ханна — известная голливудская актриса.
А. Энтони Хопкинс. Юному Энтони не давалось обучение. Ему сложно было научиться читать и писать, он слыл рассеянным и непоследовательным, постоянно уходил в себя и даже страдал нервными тиками. Лишь недавно Хопкинс узнал, что страдает дислексией. Впрочем, это не помешало ему стать одним из патриархов Голливуда, сыграть массу блестящих ролей и получить «Оскар».
Женский форум
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