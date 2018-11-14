Аутисты, ставшие звездами

Страдающие аутизмом дети живут в собственном мире и не любят общаться. Круг их интересов ограничен, однако к то, что им интересно по-настоящему, они погружаются полностью. Вырастая, аутисты не меняют привычек, но иногда направляют собственную жизнь в нужное русло. Так, например, случилось с этими известными людьми.

1. Дэн Эйкройд . Актёр говорит, что был одержим призраками, но ему посчастливилось попасть в картину «Охотники за привидениями». Именно одержимость помогла артисту так ярко сыграть роль, а лента, в свою очередь, облегчила симптомы недуга.

2. Дэрил Ханна. Аутизм у будущей звезды заподозрили в детстве. Тогда, в шестидесятые годы, врачи использовали психотропные препараты, чтобы лечить таких детей, но мать девочки наотрез отказалась отправлять дочь в психиатрическую клинику. Дэрил страдала застенчивостью, боялась находиться среди людей, но заставляла себя общаться. В конце концов усилия увенчались успехом, сегодня Ханна — известная голливудская актриса.

А. Энтони Хопкинс. Юному Энтони не давалось обучение. Ему сложно было научиться читать и писать, он слыл рассеянным и непоследовательным, постоянно уходил в себя и даже страдал нервными тиками. Лишь недавно Хопкинс узнал, что страдает дислексией. Впрочем, это не помешало ему стать одним из патриархов Голливуда, сыграть массу блестящих ролей и получить «Оскар».