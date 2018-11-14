Алена Водонаева написала книгу для женщин

36-летняя экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева написала книгу "Голая", окрестив ее "библией для женщин".

Вслед за Ольгой Бузовой, которая написала книгу "Цена счастья", Алена тоже решила поделиться своими мыслями в новом издании. Девушка потратила около года, чтобы написать что-то новое для своих поклонников. Читатели "Цены счастья" жаловались, что книга дорогая и не оправдывает ожиданий. Сделав из этого выводы, Алена приложила больше усилий к своему проекту.

Предполагается, что цена книги будет составлять 525 рублей. Издание поступит в продажу через несколько недель. Также можно сделать предзаказ.