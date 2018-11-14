Ещё
Водонаева написала книгу для женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алена Водонаева написала книгу для женщин 

Рамблер 5 часов назад
36-летняя экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева написала книгу "Голая", окрестив ее "библией для женщин".
Вслед за Ольгой Бузовой, которая написала книгу "Цена счастья", Алена тоже решила поделиться своими мыслями в новом издании. Девушка потратила около года, чтобы написать что-то новое для своих поклонников. Читатели "Цены счастья" жаловались, что книга дорогая и не оправдывает ожиданий. Сделав из этого выводы, Алена приложила больше усилий к своему проекту.
"В этой библии для женщины очень много букв, поэтому приготовьтесь её читать! Она обо всем, девочки, о жизни, о нас и о мужчинах конечно же. И ещё. Я специально сделала ее доступной, для того, чтобы любая девчонка смогла позволить себе ее и услышать меня!", — написала Алена в своем Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Моя ГОЛАЯ книга. Вчера она ушла в печать… Скоро и я, и вы увидим её. Мне кажется, я расплачусь, взяв её в руки в первый раз. В этой библии для женщины очень много букв, поэтому приготовьтесь её ЧИТАТЬ! Она обо всем, девочки, о жизни, о нас и о мужчинах конечно же. И ещё. Я специально сделала ее доступной, для того, чтобы любая девчонка смогла позволить себе ее и УСЛЫШАТЬ меня! Через пару недель «ГОЛАЯ. правда» появится во ВСЕХ книжных магазинах, и заказать её можно будет в любую точку мира (активные ссылкии, а так же ссылку на предзаказ ловите в сторис) В добрый путь, моя детка 🙏 #КнигаВодонаевой

Публикация от  Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Предполагается, что цена книги будет составлять 525 рублей. Издание поступит в продажу через несколько недель. Также можно сделать предзаказ.
Женский форум6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живет женщина с аномально большой грудью4
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини16
Стюардесса накормила ребенка грудью и стала героем34
Как экономить на еде и не экономить на здоровье2
Самые удивительные женщины в мире3
Видео
00:20
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
Звёзды
00:54
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением
Звёзды
00:15
Ненадежное декольте: Боня промахнулась с нарядом
Звёзды
04:54
Как звездная бабушка повлияла на Стаса Пьеху
Звёзды
16:07
10 лайфхаков с уборкой, которые не работают
Дом и сад
04:31
Служебные романы советских кинозвезд
Звёзды Любовь
00:36
Водонаева написала книгу для женщин
Звёзды
08:37
Женские феромоны: неожиданные факты
Любовь
05:10
Что свело в могилу Олега Борисова
Здоровье Звёзды
03:21
Аутисты, ставшие звездами
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение