Водонаева написала книгу для женщин

36-летняя экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева написала книгу "Голая", окрестив ее "библией для женщин".
Вслед за Ольгой Бузовой, которая написала книгу "Цена счастья", Алена тоже решила поделиться своими мыслями в новом издании. Девушка потратила около года, чтобы написать что-то новое для своих поклонников. Читатели "Цены счастья" жаловались, что книга дорогая и не оправдывает ожиданий. Сделав из этого выводы, Алена приложила больше усилий к своему проекту.
"В этой библии для женщины очень много букв, поэтому приготовьтесь её читать! Она обо всем, девочки, о жизни, о нас и о мужчинах конечно же. И ещё. Я специально сделала ее доступной, для того, чтобы любая девчонка смогла позволить себе ее и услышать меня!", — написала Алена в своем Instagram.
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Моя ГОЛАЯ книга. Вчера она ушла в печать… Скоро и я, и вы увидим её. Мне кажется, я расплачусь, взяв её в руки в первый раз. В этой библии для женщины очень много букв, поэтому приготовьтесь её ЧИТАТЬ! Она обо всем, девочки, о жизни, о нас и о мужчинах конечно же. И ещё. Я специально сделала ее доступной, для того, чтобы любая девчонка смогла позволить себе ее и УСЛЫШАТЬ меня! Через пару недель «ГОЛАЯ. правда» появится во ВСЕХ книжных магазинах, и заказать её можно будет в любую точку мира (активные ссылкии, а так же ссылку на предзаказ ловите в сторис) В добрый путь, моя детка 🙏 #КнигаВодонаевой
Предполагается, что цена книги будет составлять 525 рублей. Издание поступит в продажу через несколько недель. Также можно сделать предзаказ.