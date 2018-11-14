Рома Зверь признан мужчиной года

Известный артист и музыкант Роман Билык , выступающий под псевдонимом Рома Зверь, стал обладателем премии журнала Glamour в номинации «Мужчина года». Певец разделил эту награду с опальным режиссером Кириллом Серебренниковым , о чем рассказал со сцены во время вручения награды.

В номинации «Мужчина года» одержал победу солист группы «Звери» Рома Зверь. В этом году Роман попробовал себя в непривычном амплуа, сыграв одну из главных ролей в картине Кирилла Серебренникова «Лето». Кроме того, артист написал саундтрек к фильму, и его работа была отмечена наградой Каннского кинофестиваля. Рома Зверь со сцены отметил, что эта награда — их общая заслуга вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым, который до сих пор находится под следствием.

«В первую очередь спасибо Кириллу за эту награду. Мы практически соседи и часто видимся. И меня каждый раз просто поражает его искренняя любовь к людям»

Отметим, что премьерный показ фильма «Лето» состоялся минувшим летом в Каннах. Актеры, снявшиеся в картине, в том числе Роман Билык, тоже присутствовали на фестивале.