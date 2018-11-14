Ещё
Рома Зверь признан мужчиной года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рома Зверь признан мужчиной года 

Eva.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Eva.ru
Известный артист и музыкант Роман Билык, выступающий под псевдонимом Рома Зверь, стал обладателем премии журнала Glamour в номинации «Мужчина года». Певец разделил эту награду с опальным режиссером Кириллом Серебренниковым, о чем рассказал со сцены во время вручения награды.
Накануне в Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии Glamour «Женщина года». Столичные дамы и джентльмены в вечерних нарядах прибыли в РАМТ, чтобы чествовать лауреатов церемонии. Среди гостей можно было заметить Ляйсан Утяшеву, Полину Гагарину, Дарью Клюкину, Елену Летучую в сопровождении супруга и других знаменитостей.
В номинации «Мужчина года» одержал победу солист группы «Звери» Рома Зверь. В этом году Роман попробовал себя в непривычном амплуа, сыграв одну из главных ролей в картине Кирилла Серебренникова «Лето». Кроме того, артист написал саундтрек к фильму, и его работа была отмечена наградой Каннского кинофестиваля. Рома Зверь со сцены отметил, что эта награда — их общая заслуга вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым, который до сих пор находится под следствием.
«В первую очередь спасибо Кириллу за эту награду. Мы практически соседи и часто видимся. И меня каждый раз просто поражает его искренняя любовь к людям»
Отметим, что премьерный показ фильма «Лето» состоялся минувшим летом в Каннах. Актеры, снявшиеся в картине, в том числе Роман Билык, тоже присутствовали на фестивале.
Eva.ru: последние новости
Нюша показала фигуру после родов Ряды ангелов редеют: 37-летняя Адриана Лима покинула Victoria’s Secret Надоело сидеть на голодных диетах: Кристина Асмус решила заняться спортом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Копенкина увела жениха у 23-летней модели9
Шведку обругали за слишком «африканский» образ3
Что свело в могилу Олега Борисова6
Прошу совета: изменила мужу, потому что хочу детей55
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини18
Видео
00:20
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
Звёзды
00:54
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением
Звёзды
00:15
Ненадежное декольте: Боня промахнулась с нарядом
Звёзды
04:54
Как звездная бабушка повлияла на Стаса Пьеху
Звёзды
16:07
10 лайфхаков с уборкой, которые не работают
Дом и сад
04:31
Служебные романы советских кинозвезд
Звёзды Любовь
00:36
Водонаева написала книгу для женщин
Звёзды
08:37
Женские феромоны: неожиданные факты
Любовь
05:10
Что свело в могилу Олега Борисова
Здоровье Звёзды
03:21
Аутисты, ставшие звездами
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение