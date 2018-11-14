Нет комплексов: Лолите 55 лет

Певица, которая ничего не боится и не стесняется, отмечает юбилей.
Лолита счастлива в браке с супругом Дмитрием, который моложе ее на 12 лет и обожает жену. Ее дочка Ева успешно окончила школу и стала студенткой. А сама звезда не собирается на покой и пенсию, она выпускает новые песни, дает концерты и по-прежнему радует публику своей честностью.
— Я рисовала себе картину, как уеду в Болгарию, в свой домик, где ждет меня любимый пес Боцман, буду готовить мужу борщи, щи и все остальное. Вопрос только в том, что Дима — молодой человек по сравнению со мной, ему 43 года. Допустим, я закончу, а он-то еще нет, он тренирует… (Супруг певицы — тренер по игре в сквош.) То есть он должен пойти на жертву ради меня? Так это чистой воды эгоизм! Я на перепутье. Может быть, это означает определенный виток роста, что пойду вверх по спирали. Должно быть так, не хочу ходить по кругу, — рассуждала певица о юбилее в интервью Wday.ru.
Как и раньше, Милявская собирает полные залы и выступает примером женщины, у которой нет комплексов. В любом возрасте артистка позволяла себе подчеркивать красоту, носить мини, глубокое декольте, а иногда и эпатажные наряды, как тот самый прозрачный комбинезон, который в прошлом году даже стал мемом.
Своей фигуры Лолита никогда не стеснялась и неоднократно признавалась, что во вкусной еде себе не отказывает.
— Я никогда не думала о диетах. Могу себя прижать, если предстоят важные съемки, но и то сходить с ума не буду, чтобы есть по часам или считать калории. В основном ограничиваю себя на гастролях, когда ем только раз в день. Я это практикую уже очень давно. Дело в том, что мне тяжело петь на сытый желудок, поэтому последний прием пищи — за четыре часа до концерта, а после него уже не хочется вообще ничего. Выпиваю литр молока, таблетку снотворного — и все, меня нет до следующего дня. Но это если я не дома. Дома могу еще кусочек сала пойти отрезать с хлебушком. Как мышь по холодильнику пошарю и найду все запрещенное, — делилась певица.