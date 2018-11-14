Ещё
Нет комплексов: Лолите 55 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нет комплексов, нет возраста: Лолите 55 лет, и она — огонь 

WDay.ru 8 часов назад
Фото: WDay.ru
Певица, которая ничего не боится и не стесняется, отмечает юбилей.
Лолита счастлива в браке с супругом Дмитрием, который моложе ее на 12 лет и обожает жену. Ее дочка Ева успешно окончила школу и стала студенткой. А сама звезда не собирается на покой и пенсию, она выпускает новые песни, дает концерты и по-прежнему радует публику своей честностью.
— Я рисовала себе картину, как уеду в Болгарию, в свой домик, где ждет меня любимый пес Боцман, буду готовить мужу борщи, щи и все остальное. Вопрос только в том, что Дима — молодой человек по сравнению со мной, ему 43 года. Допустим, я закончу, а он-то еще нет, он тренирует… (Супруг певицы — тренер по игре в сквош.) То есть он должен пойти на жертву ради меня? Так это чистой воды эгоизм! Я на перепутье. Может быть, это означает определенный виток роста, что пойду вверх по спирали. Должно быть так, не хочу ходить по кругу, — рассуждала певица о юбилее в интервью Wday.ru.
Как и раньше, Милявская собирает полные залы и выступает примером женщины, у которой нет комплексов. В любом возрасте артистка позволяла себе подчеркивать красоту, носить мини, глубокое декольте, а иногда и эпатажные наряды, как тот самый прозрачный комбинезон, который в прошлом году даже стал мемом.
Своей фигуры Лолита никогда не стеснялась и неоднократно признавалась, что во вкусной еде себе не отказывает.
— Я никогда не думала о диетах. Могу себя прижать, если предстоят важные съемки, но и то сходить с ума не буду, чтобы есть по часам или считать калории. В основном ограничиваю себя на гастролях, когда ем только раз в день. Я это практикую уже очень давно. Дело в том, что мне тяжело петь на сытый желудок, поэтому последний прием пищи — за четыре часа до концерта, а после него уже не хочется вообще ничего. Выпиваю литр молока, таблетку снотворного — и все, меня нет до следующего дня. Но это если я не дома. Дома могу еще кусочек сала пойти отрезать с хлебушком. Как мышь по холодильнику пошарю и найду все запрещенное, — делилась певица.
WDay.ru: последние новости
Ненадежное декольте: Боня промахнулась с нарядом Почему опасно жить в однокомнатных квартирах Боня показала, сколько грима нужно, чтобы стать красоткой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что свело в могилу Олега Борисова5
Шведку обругали за слишком «африканский» образ3
Копенкина увела жениха у 23-летней модели6
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини18
Прошу совета: изменила мужу, потому что хочу детей38
Видео
00:20
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
Звёзды
00:54
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением
Звёзды
00:15
Ненадежное декольте: Боня промахнулась с нарядом
Звёзды
04:54
Как звездная бабушка повлияла на Стаса Пьеху
Звёзды
16:07
10 лайфхаков с уборкой, которые не работают
Дом и сад
04:31
Служебные романы советских кинозвезд
Звёзды Любовь
00:36
Водонаева написала книгу для женщин
Звёзды
08:37
Женские феромоны: неожиданные факты
Любовь
05:10
Что свело в могилу Олега Борисова
Здоровье Звёзды
03:21
Аутисты, ставшие звездами
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение