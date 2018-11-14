Нет комплексов: Лолите 55 лет

Нет комплексов, нет возраста: Лолите 55 лет, и она — огонь

Певица, которая ничего не боится и не стесняется, отмечает юбилей.

Лолита счастлива в браке с супругом Дмитрием, который моложе ее на 12 лет и обожает жену. Ее дочка Ева успешно окончила школу и стала студенткой. А сама звезда не собирается на покой и пенсию, она выпускает новые песни, дает концерты и по-прежнему радует публику своей честностью.

— Я рисовала себе картину, как уеду в Болгарию, в свой домик, где ждет меня любимый пес Боцман, буду готовить мужу борщи, щи и все остальное. Вопрос только в том, что Дима — молодой человек по сравнению со мной, ему 43 года. Допустим, я закончу, а он-то еще нет, он тренирует… (Супруг певицы — тренер по игре в сквош.) То есть он должен пойти на жертву ради меня? Так это чистой воды эгоизм! Я на перепутье. Может быть, это означает определенный виток роста, что пойду вверх по спирали. Должно быть так, не хочу ходить по кругу, — рассуждала певица о юбилее в интервью Wday.ru.

Как и раньше, Милявская собирает полные залы и выступает примером женщины, у которой нет комплексов. В любом возрасте артистка позволяла себе подчеркивать красоту, носить мини, глубокое декольте, а иногда и эпатажные наряды, как тот самый прозрачный комбинезон, который в прошлом году даже стал мемом.

Своей фигуры Лолита никогда не стеснялась и неоднократно признавалась, что во вкусной еде себе не отказывает.