Звезды, чрезмерная худоба которых привела к смерти

Анорексия — пищевое расстройство, при котором человек бесконтрольно отказывается от всякой еды, что приводит к потере массы тела. Чаще всего этим заболеванием страдают модели, которым выставляют жесткие требования к параметрам тела, закомплексованные девушки или люди, находящиеся в затяжной депрессии. К счастью, в последнее время в мире развивается мода на здоровое тело, и хочется верить, что такая мода останется в мире навсегда.

Изабелла Каро

Изабелла — девушка, которая всю жизнь лечилась от анорексии. Девушка считается мировым символом в борьбе с излишней худобой и помогла многим осознать важность здорового тела. Когда Изабелле было 12 лет, у ее матери появились странные наклонности — ей казалось, что дочка не должна приобретать женские черты фигуры, а любые округления бедер и груди вызывали у нее панику. Мать перестала выпускать девочку на улицу, ограничила ее занятия до игры на скрипке и выполнения домашнего задания, утверждала, что взрослеть и иметь женскую фигуру — ужасно.

Дочь перестала есть, чтобы тело оставалось по-детски плоским — мама была довольна. Когда Изабелла захотела стать моделью, ее развернули, сказав, что она страшно худая. Врачи взяли ее под свой контроль и потихоньку вес начал увеличиваться.

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Девушка успела выпустить книгу об анорексии, в которой предостерегала девушек от повторения своей судьбы. К сожалению, организм был слишком поврежден.

В 28 лет Изабелла умерла от отказа органов.

Луисель и Элиана Рамос

Когда в 2006 году от анорексии умерла уругвайская топ-модель Луисель Рамос прямо во время показа, разразился самый громкий скандал. При росте 175 сантиметров девушка весила 45 килограммов. За три дня до каждого показа она полностью отказывалась от еды, питаясь только зеленым салатом. После очередного показа в Монтевидео модель ушла в гримерку и умерла от острой сердечной недостаточности.

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Эта смерть перевернула понятие о моделях: на Мадридской неделе моды было принято решение не брать в команду моделей с индексом тела меньше 18-ти. Через год история набрала еще большие обороты — скончалась сестра Луисель Элиана Рамос в возрасте 18 лет. Она ограничивала себя в нормальной пище, чтобы сохранять нулевой размер груди.

Кристина Генрих

Американка Кристина Генрих родилась в 1972 году и всю жизнь занималась спортивной гимнастикой. Девушка имела все шансы попасть в Олимпийскую сборную США.

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В возрасте 17-ти лет девушка начала набирать вес, на что тренер сказал, что не допустит её в сборную, если та не сможет похудеть. Гимнастка впала в депрессию и помешалась на собственном теле. Депрессия повлекла за собой нервную анорексию, от которой в 1994 году Кристина умерла.

Пичес Гелдоф

Известная телеведущая Пичес Гелдоф из Англии страдала серьезным пищевым расстройством и не скрывала, что сидит на жесткой соковой диете. Родив двух детей, она начала скрывать, что у нее есть проблемы с пищеварением, но внешне выглядела вполне здоровой.

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Тем не менее, организм испытывал огромные нагрузки, что привело к смерти телеведущей в 2014 году, в возрасте 25 лет. Смерть шокировала всех — трагическая кончина стала настоящей неожиданностью.

Хайди Гюнтер

Американка Хайди Гюнтер 1975 года рождения с детства занималась балетом и мечтала попасть в школу балета в Сан-Франциско. Когда девушке было 19 лет, она провалила первые вступительные экзамены, потому как ей нужно было сильно похудеть. Спустя год она попробовала еще раз и попала в школу мечты. Но когда девушка неудачно упала и сломала ногу, она набрала 5 кг. За это ее сильно отчитала наставница и поставила ультиматум: либо похудение, либо отчисление.

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Хайди стала помешана на питании, она практически не ела и принимала препараты для снижения веса. Ее организм не справился с нагрузкой — девушка умерла в 22 года. О ее смерти был снят фильм «Танец дороже жизни» 2001 года.