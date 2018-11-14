Как звездная бабушка повлияла на Стаса Пьеху

Эта звезда российской сцены появилась в творческой и довольно известной семье. Его бабушка — знаменитая Эдита Пьеха , а мама — певица Илона Броневицкая . Отцом мальчика, родившегося в августе 1980 года, стал Пятрас Герулис, джазовый музыкант из Прибалтики. Имя новорождённому дала бабушка, она назвала его в честь отца, которого потеряла рано. В итоге на свет появился Станислав Пьеха

Маленький Стас много времени проводил со звёздной бабушкой, поскольку его мама в то время активно занималась карьерой. Мальчик в школьные годы занимался пением, а потом продолжил образование в училище Гнесиных на эстардно-джазовом отделении. Когда в начале двухтысячных в стране начали проводится музыкальные конкурсы и шоу, Эдита Станиславовна посоветовала внуку попробовать себя в проекте «Фабрика звёзд». Именно на этом проекте Стас проявил себя как исполнителем, в его репертуаре появился настоящий хит авторства Виктора Дробыша «Одна звезда». Пьеха не стал победителем проекта, он занял третье место, но это дало ему возможность записать сольный альбом и снять клип. С этого момента карьера Стаса Пьехи начала активно развиваться.

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