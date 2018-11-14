Галкин ответил на неудобные вопросы про Пугачеву

Несколько часов назад на канале Gazgolder появился очередной выпуск шоу GAZLIVE, гостем которого стал шоумен Максим Галкин. Помимо разговоров о творчестве, он откровенно рассказал о любви и ссорах с Аллой Пугачевой. Отвечая зрителям, супруг Примадонны столкнулся с очень неудобными вопросами, часть из которых была связана с новыми отношениями с молодой возлюбленной, о которых судачат в Сети.

«Максим, когда вам будет 70, Вы попытаетесь наверстать упущенное и взять в жены молодую жену?», — поинтересовался один из подписчиков канала.

«Во-первых, у Аллы ("Тьфу-тьфу-тьфу", постучал он по дереву) очень хорошее здоровье. Поэтому я бы не отсека мою нынешнюю жену и мои 70. Я надеюсь, что у меня будет всегда одна жена, которая есть сейчас», — ответил Максим.

«Макс, ты же мный харизматичный мужик, почему же Алла Пугачева?», — зачитал следующий вопрос ведущий шоу, Василий вакуленко (Баста).

«Странный вопрос. Вообще вопросы про возраст — вопросы, шутки, мемасики, — я с этим живу много лет. Я с Аллой живу с 2001 года. Мы полноценно живем вместе 17 лет. Поэтому разговоры о том, что я люблю пожилых — я это все слышал много раз. Я же не пожилых люблю в сексуальном плане. Я люблю одного человека, я влюбился в нее, мне было 25, ей было 52, у нас разница в 27 лет. Я влюбился в Аллу. Мне все равно сколько ей лет. Я ее люблю не за возраст, а потому что она такая. И нам хорошо вместе, и между нами все было, что бывает прекрасного между двумя человеками, которые друг друга любят. И дети у нас появились, потому что дети могли появиться только в любви. Неважно, суррогатное это материнство или что-то другое. До 25 лет у меня было много возлюбленных, девушек. Может быть, их не было очень много, я не могу сказать, что я какой-то гуляка, но энное количество девушек были. Они все были мои ровесницы, и я с ними прекрасно себя чувствовал, в том числе в сексуальном плане. Но когда я увидел Аллу… ну так бывает. Практически все, что касается занудства, это я, и в этом отношении она всегда говорила, что я пенсионер, старикан, а она молодая», — рассуждает Максим.

«Как отнеслись ваши родители к вашему браку с Пугачевой?», — гласил следующий вопрос.

«У меня настолько деликатные были родители, они с пониманием отнеслись, ничего не сказали», — парировал шоумен.

Ссор, которые могли бы привести к серьезному разладу, в паре не было, сообщил Максим.