Жена солиста «Иванушек» о тайном сыне Яковлева

Жена солиста «Иванушек» рассказала о тайном сыне Яковлева

В группе "Иванушки Интернэшнл" никогда не слышали о внебрачном сыне Олега Яковлева . Слухи, которые распространяет скандально известный юрист Элина Мазур , родственники музыкантов называют бредом.

Информацию о внебрачном сыне Олега Яковлева прокомментировала супруга солиста группы "Иванушки" Кирилла Андреева . Лола рассказала журналистам, что часто гастролировала с коллективом. За это время она многое узнала об Олеге. При этом никогда не слышала, чтобы у него был ребенок вне брака.

"Татьяну мы всегда знали как племянницу Олега, ее он никогда не скрывал. А вот про внебрачного сына из его уст я никогда не слышала. Непонятно, кто эти слухи распускает. Элина Мазур? Это та женщина, которая все судилась с бывшей женой Джигарханяна? А она тут с какого боку? В общем, все это бред какой-то" — сказала Лола изданию StarHit.

С сенсационным заявлением на днях выступила скандально известный юрист Элина Мазур. Она заявила, что певец двадцать лет скрывал от всех свою настоящую семью, в которой был рожден его сын Игорь. Мать ребенка, по версии Мазур — Татьяна Яковлева, которую Олег называл своей племянницей.

С журналистами предполагаемая мать внебрачного сына общаться отказалась — заявив, что не дает никаких комментариев. Известно, что незадолго до смерти Олег Яковлев составил завещание, куда вписал имя Татьяны и друга Романа. Певец оставил им несколько квартир в разных городах России, автомобиль и счета в банке — всего около 200 миллионов рублей.

Олег Яковлев умер в прошлом году в возрасте 47 лет. Причиной стала внезапная остановка сердца из-за запущенной пневмонии. Родители музыканта к тому времени умерли, детей у него не было.