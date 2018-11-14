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Полину Гагарину сравнили с Мэрилин Монро
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Полину Гагарину сравнили с Мэрилин Монро 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не так давно Полина Гагарина призналась, что была довольна своей фигурой всего три месяца за всю жизнь. Певица не скрывает, что во время первой и второй беременности сильно прибавляла в весе. Однако сейчас стройному телу звезды позавидуют даже супермодели. Вчера артистка стала гостьей премии журнала Glamour "Женщина года". На розовой дорожке представительницы прекрасного пола будто соревновались в том, кто роскошнее выглядит. На этот раз не всем понравилось пышное платье Яны Рудковской, а вот молодая мама Рита Дакота поразила всех своей женственностью.
Полина предпочла не вечерний наряд, а яркое алое мини-платье без бретелек, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Певица продемонстрировала стройные ноги. Свой образ она завершила нежным макияжем, а также уложив светлые локоны в легкие кудри. Поклонники восхитились платьем Гагариной и даже сравнили ее с главным секс-символом XX века — Мэрилин Монро. "Какая роскошная женщина", "В этом платье с блестками она мне напомнили Монро, такая же женственная", "Полина все хорошеет", — высказались пользователи соцсети.
Накануне в столице состоялась премия журнала Glamour «Женщина года». На светском мероприятии собрались почти все звезды отечественного шоу бизнеса. Представительницы прекрасного пола блистали в своих лучших нарядах. За несколько часов до начала церемонии Полина опубликовала видео и показала, как она готовится к мероприятию. В кадре артистка в переливающемся платье, похожем на длинный пиджак, стоит в ванной комнате и поет, держа в руках ручку от душа. Тогда ее волосы были замотаны в полотенце. К слову, Гагарина победила в номинации "Певица года". Ее также поддержал на премии ее супруг Дмитрий Исхаков.
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Женский форум
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