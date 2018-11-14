Копенкина увела жениха у 23-летней модели

Брак с Прохором Шаляпиным , сделавший 63-летнюю Ларису Копенкину всероссийской знаменитостью, стал отправной точкой для новых увлекательных похождений бизнес-леди. Нового жениха она отбила у молодой модели. 23-летняя Дарья Лымарь, в свою очередь, решила вывести на чистую воду всех участников этой истории.

Действующие лица запутанного романа встретились в студии программы Дмитрия Шепелева "На самом деле". Дарья Лымарь собиралась замуж за состоятельного предпринимателя Олега Семенова . Как вдруг узнала из СМИ, что 49-летоний бизнесмен встречается с Ларисой Копенкиной.

Лариса на программе рассказала, что серьезные отношения с Олегом продолжаются около двух лет. Замуж за бизнесмена она пока не собралась — хотя призналась, что свадебное платье уже примеряла. Выступил в передаче и Семенов: он, в основном, высказывал недовольство тем, что в студию пришла Дарья.

Олег признал, что у него были отношения с моделью. Но теперь их роман подошел к концу. По словам Семенова, он постоянно сомневался в мотивах Дарьи. Эксперты программы его сомнения подтвердили. Как оказалось, 23-летнюю модель в Олеге привлекали лишь деньги, и она намеренно искала себе состоятельного спутника.

Однако и мотивация Олега оказалась далека от идеальной. Появились предположения в том, что он намеренно использует Ларису Копенкину для своих целей, а именно ради популярности. Семенов пытался оправдаться, однако детектор лжи в искренность его мотивов так и не поверил.

Копенкину, надо сказать, разоблачение Олега мало тронуло. Как и признания Семенова в вечной любви. 63-летняя сердцеедка заявила, что у нее давно есть другой мужчина