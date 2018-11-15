Как выглядел Гоген Солнцев до того, как прославился

Как выглядел эпатажный шоумен Гоген Солнцев до того, как о нем все узнали

Как начиналась карьера 37-летнего Гогена Солнцева.

Эпатажный Гоген получил широкую известность после того, как на телешоу Андрея Малахова он со страшным лицом закричал в студии: «Адвокат!». Видео разошлось по Сети, а лицо Солнцева превратилось в многочисленные мемы.

С самого детства Илья (настоящее имя Гогена) мечтал стать актером. В 10 лет его родители развелись, а мальчика забрала к себе бабушка. Женщина активно занималась его творческим развитиям: водила в музыкальную школу, театры и на выставки. Но вот отдать внука в актерскую студию бабушка не могла из-за материальных трудностей. Илья не оставил своей мечты. После школы он поступил в театральный вуз, но на бюджетное место он не попал, так как курс был набран. Чтобы оплатить себе обучение Солнцев работал в косметологической фирме.

Карьера юного актера началась случайно. Бывший педагог открыл детский театральный кружок и пригласил туда Солнцева. В нем Гоген проработал пять лет. Вместе с этим он получил театральное образование, окончив режиссерский факультет ГИТИСа. В 2000-х годах Гоген открыл Театр ужасов, который назвал Московским театром «Абсурда». Кроме этого, десять лет назад он основал международный фестиваль «Фрик-Фабрик», который с тех пор проводится в Москве.

Гоген — частый гость различных телешоу и реалити. Он участвовал в «Доме-2». Шоумен меняет свои образы, как перчатки. То длинные, то короткие волосы разных оттенков, косы, ирокезы, яркий макияж — все это неотъемлемая часть его имиджа. Также Гоген в свое время решился и на пластику. Известно точно, что он изменил форму губ.

О своей личной жизни до недавнего времени Гоген не распространялся. В этом феврале стало известно, что он встречается с 63-летней Екатериной Терешкович . А уже в апреле пара сыграла свадьбу! Торжество прошло в столичном ЗАГСе № 4.

Ради молодого супруга Екатерина решилась на несколько пластических операций. Теперь она выглядит так.

Правда, в последнее время в семье Гогена не все так гладко, как хотелось бы. По мнению Солнцева, после пластики помолодевшая Екатерина нашла себе любовника! Сейчас пара ходит по ток-шоу и выясняет свои семейные проблемы на всю страну.

А в это же время в Сети набирает популярность петиция, в которой просят официально расторгнуть брак Гогена. По мнению авторов, подобные союзы «позорят общество». Сам же Гоген лишь смеется над выпадами в свой адрес. Как думаешь, у Солнцева настоящая любовь или же это его очередной фрик-проект?

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Фото:соцсети, Instagram, ВКонтакте