Судьба участников «Битвы экстрасенсов»

Как сложилась судьба самых ярких участников «Битвы экстрасенсов»

С момента выхода шоу «Битва экстрасенсов» прошло порядка 11 лет. За это время в самом мистическом телепроекте страны приняли участие сотни магов, колдунов, ясновидящих, потомственных ведьм и других людей с паранормальными способностями. WMJ.ru решил вспомнить, кто из экстрасенсов смог громко заявить о себе и как сложилась их судьба после участия в шоу.

Мэрилин Керро

Мэрилин Керро приходила на «Битву экстрасенсов» целых три раза, но так и не смогла занять первое место. Несмотря на то что победа эстонской ведьме не досталась, ей посчастливилось встретить любовь в лице медиума Александра Шепса (о его судьбе мы расскажем чуть позже). Их роман был весьма бурным: пара то сходилась, то расставалась. В конечном счете в июне прошлого года Мэрилин поставила точку в их отношениях.

"Мы с Сашей не пара. Мне грустно. Это не значит, что что-то произошло. Все хорошо. ", — заявила она.

После расставания с Шепсом Керро свою личную жизнь тщательно скрывала, а потому поклонникам оставалось лишь догадываться, с кем же встречается рыжеволосая красавица. Спустя полгода стало известно, что Мэрилин ждет ребенка от норвежского плотника Марка Александра Хансена, а в июле у влюбленных родился сын Кайус-Уильям Хансен.

Александр Шепс

Александр Шепс после победы в 14-м сезоне «Битвы экстрасенсов» телевидение не оставил — медиум начал сниматься в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Помимо этого, Шепс дает консультации и ведет семинары, делает магические амулеты и даже пишет стихи, одно из которых посвятил Мэрилин Керро после их расставания.

"Ты ударила по самому больному, Никому не показав своё нутро. Возвращаясь в омерзительную кому, Закрываешь навсегда теперь окно… Только помни, кислород уже отравлен, В прошлом бумеранги и печаль, Я наивно и по глупости оставлен Мне по-прежнему тебя безумно жаль".

Что сейчас происходит в личной жизни Александра, неизвестно. Несколько месяцев назад медиуму приписывали роман с симпатичной блондинкой, фото с которой появились в его Instagram. Но слухи так и остались слухами.

Влад Кадони

Настоящее имя Влада Кадони Виктор Голунов. Впервые на голубых экранах он появился в качестве участника шестого сезона «Битвы экстрасенсов». Не одержав победу, Влад отправился штурмовать другой, не менее известный, проект — «Дом-2». За два года на телестройке Кадони успел стать инициатором массы интриг, а также увеличить свое мужское достоинство до 30 сантиметров. После того как Влад покинул шоу, он снова попытал счастье на «Битве экстрасенсов» и занял там третье место (к слову, его мама сибирская колдунья Елена Голунова стала финалисткой 13-го сезона проекта). Через четыре года Кадони вернулся на «Дом-2» в качестве ведущего и сейчас помогает людям построить свою любовь.

Джулия Ванг

Настоящей звездой 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» стала Джулия Ванг. Блондинка с яркой внешностью, экстравагантными нарядами и пронзительным взглядом одержала победу и приковала к себе внимание миллионов. После проекта Джулия на некоторое время исчезла из поля зрения общественности и вернулась в совершенно другом образе. Она перестала краситься, «сдула» пухлые губы, сделала стрижку под мальчика, заметно похудела и изменила стиль одежды. От сексуальной блондинки не осталось и следа. Но и это еще не все. Ванг заявила, что никогда не была экстрасенсом, и раскритиковала свой прежний имидж.

"Того человека с лицом свиньи не существовало", — сообщила она.

Сейчас Джулия занимается производством кукол и эксклюзивных духов.

Виктория Райдос

Виктория Райдос одержала победу в 16-м сезоне шоу и стала одним из самых сильных участников за всю историю «Битвы экстрасенсов». Сейчас ясновидящая активно ведет семинары, пишет книги, проводит личные консультации, делает астрологические прогнозы и не только. В марте 2018 года Райдос стала мамой во второй раз, подарив своему супругу сына.

Свами Даши

Победитель 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Свами Даши — мастер восточных практик и один из самых загадочных участников шоу. После проекта открыл Центр медитации, выпустил несколько книг, продолжил вести сессии, семинары, мастер-классы, тренинги, а также принял участие в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Николь Кузнецова

Рыжеволосая красавица Николь Кузнецова сразу произвела сильное впечатление на зрителей, появившись в 16-м сезоне шоу. Проходя одно испытание за другим, ясновидящая дошла до финала и заняла почетное второе место. После этого Кузнецова открыла свою школу «Центр правильной магии», выпустила книгу «Я вижу вашу душу! Книга-оберег», а также снова появилась на телевидении, став участницей проекта «Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших». В июне этого года Николь избавилась от дыхательной трубки, с которой жила семь лет из-за неизлечимой болезни.