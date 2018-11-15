Просто магия: у Погребняк на фото исчезли колени

Светская львица переборщила либо с похудением, либо с фотошопом.

Фигура Марии Погребняк неизменно вызывает восхищение у ее фолловеров — мама троих мальчишек даст фору любой супермодели. А если учесть, что в юности она была довольно пухленькой, еще больше зауважаешь эту красавицу с идеальным телом.

Но, видимо, даже ей хочется еще больше приукрасить свою фигуру. На одном из последних фото ее тонкие ноги заставили подписчиков заподозрить, что Мария начала злоупотреблять фоторедакторами. В модных обтягивающих леггинсах колени у Погребняк попросту исчезли. Ноги, изогнутые под странным углом, напоминали пластилиновые.

Соцсети

«Это фотошоп? Не может быть у человека таких ровных, как трубочки, ног, без изгибов. Даже колени исчезли», — начали писать в комментариях интернет-пользователи.

Впрочем, бывшая модель, а ныне модный дизайнер с каждым днем худеет все больше. И может быть, ее фигура действительно выглядит так безо всяких фильтров. Но тогда, похоже, ей уже стоит поработать на массу и увеличить количество силовых тренировок, чтобы обрести хоть какой-то рельеф.

Кстати, Марию уже обвиняли в том, что она на своих снимках «вытягивает» ноги с помощью специальных редакторов. Тогда она подтвердила Wday.ru : ее ногам выглядеть бесконечными и стройными действительно помогает программа. Но не фотошоп, а специально разработанная тренером для зала.

— К невоспитанным людям я уже привыкла, — прокомментировала эту историю Мария Погребняк. — Да, мои ноги худые, и они очень нравятся мужу и мне! Чтобы поддерживать их в такой форме, для меня создали специальную программу в зале. Что касается удлинения ног, я редко сама себя фотографирую, для этого есть личные фотографы.