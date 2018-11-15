Звезды со скандальной репутацией

Актёры — такие же обычные люди, как все остальные. Они могут быть общительными и нелюдимыми, покладистыми и своенравными, однолюбами и ветрениками. А ещё среди них невыносимые скандалисты, которых коллеги выносят с трудом.

1. Чарли Шин . Чарли славится скандальностью и имеет неоднозначную репутацию в Голливуде. Публике известно и о его пристрастии к алкоголю и наркотическим препаратам, что только ухудшает мнение об актёре.

2. Шайа Лабаф. Когда-то артиста считали молодой перспективной звездой, но вспыльчивость и агрессия Лабафа оттолкнули от него как фанатов, так и продюсеров.

3. Эдвард Нортон . В отличие от неуравновешенных Шина и Лабафа Нортон прекрасно владеет собой и не устраивает громких разборок и драк. Зато он очень любит вмешиваться в съёмочный процесс, давать указания режиссёрам и переиначивать роли по собственному усмотрению.

4. Дженнифер Лопес . Дженнифер, похоже, сама уверовала в свою идеальность. Она отличается неслыханными запросами и запросто может отказаться от выступления, если её райдер не примут к сведению.