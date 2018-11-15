Звезды со скандальной репутацией 

Актёры — такие же обычные люди, как все остальные. Они могут быть общительными и нелюдимыми, покладистыми и своенравными, однолюбами и ветрениками. А ещё среди них невыносимые скандалисты, которых коллеги выносят с трудом.
1. Чарли Шин. Чарли славится скандальностью и имеет неоднозначную репутацию в Голливуде. Публике известно и о его пристрастии к алкоголю и наркотическим препаратам, что только ухудшает мнение об актёре.
2. Шайа Лабаф. Когда-то артиста считали молодой перспективной звездой, но вспыльчивость и агрессия Лабафа оттолкнули от него как фанатов, так и продюсеров.
3. Эдвард Нортон. В отличие от неуравновешенных Шина и Лабафа Нортон прекрасно владеет собой и не устраивает громких разборок и драк. Зато он очень любит вмешиваться в съёмочный процесс, давать указания режиссёрам и переиначивать роли по собственному усмотрению.
4. Дженнифер Лопес. Дженнифер, похоже, сама уверовала в свою идеальность. Она отличается неслыханными запросами и запросто может отказаться от выступления, если её райдер не примут к сведению.
5. Кэтрин Хейгл. Кэтрин поступила некорректно, сказав, что фильм «Немножко беременна», который и вывел её в суперзвёзды, был сексистским. Коллеги по картине обиделись на актрису, а за самой Кэтрин закрепилась репутация ненадёжной особы.
Почему актёрская братия недолюбливает Брюса Уиллиса, Майка Майерса, Линдси Лохан, Вэла Килмера и чем провинился перед коллегами Марлон Брандо, расскажет видео.