Как выглядят российские знаменитости без макияжа

Ни для кого не секрет, что яркий мейк-ап может до неузнаваемости изменить внешность. Этим часто пользуются звёзды: профессиональный макияж позволяет им подчеркнуть достоинства лица и сделать незаметными недостатки. А «поклонники настолько привыкают видеть кумиров в „боевой раскраске“, что порой даже не узнают из в натуральном виде.

1. Ольга Бузова всегда показывается на людях с макияжем. Но вряд ли кто-то опознает в ненакрашенной женщине с невыразительными чертами лица одну из главных „певиц“ современной России.

2. Надежда Бабкина давно приучила почитателей к ярким образам. Кроме того, она частенько прибегает к услугам пластического хирурга, так что лицо её кажется молодым. Но вот без макияжа она выглядит на свой возраст.

3. Юлия Барановская прославилась после скандального расставания с супругом, футболистом Андреем Аршавиным . На волне популярности Юлия стала телеведущей, поэтому на телеэкране и фотографиях с вечеринок и церемоний она всегда предстаёт с качественным мейк-апом. Но стоит Юлии смыть косметику, как сразу становится неузнаваемой.

Смотрите видео и попробуйте узнать российских знаменитостей на фото без косметики.