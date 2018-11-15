Ещё
Как выглядят российские знаменитости без макияжа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выглядят российские знаменитости без макияжа 

Рамблер 2 часа назад
Ни для кого не секрет, что яркий мейк-ап может до неузнаваемости изменить внешность. Этим часто пользуются звёзды: профессиональный макияж позволяет им подчеркнуть достоинства лица и сделать незаметными недостатки. А «поклонники настолько привыкают видеть кумиров в „боевой раскраске“, что порой даже не узнают из в натуральном виде.
1. Ольга Бузова всегда показывается на людях с макияжем. Но вряд ли кто-то опознает в ненакрашенной женщине с невыразительными чертами лица одну из главных „певиц“ современной России.
2. Надежда Бабкина давно приучила почитателей к ярким образам. Кроме того, она частенько прибегает к услугам пластического хирурга, так что лицо её кажется молодым. Но вот без макияжа она выглядит на свой возраст.
3. Юлия Барановская прославилась после скандального расставания с супругом, футболистом Андреем Аршавиным. На волне популярности Юлия стала телеведущей, поэтому на телеэкране и фотографиях с вечеринок и церемоний она всегда предстаёт с качественным мейк-апом. Но стоит Юлии смыть косметику, как сразу становится неузнаваемой.
Смотрите видео и попробуйте узнать российских знаменитостей на фото без косметики.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невеста жестоко проучила жениха у алтаря1
Просто магия: у Погребняк на фото исчезли колени21
Звезды, чрезмерная худоба которых привела к смерти9
Где теперь герои сцены девяностых
«Мисс Миннесота» нашла мужа за 70 свиданий
Видео
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:20
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
Звёзды
00:54
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением
Звёзды
06:12
Где теперь герои сцены девяностых
Звёзды
04:28
Как выглядят российские знаменитости без макияжа
Звёзды Красота
07:30
Дети звезд, заставившие родителей нервничать
Дети Звёзды
00:15
Ненадежное декольте: Боня промахнулась с нарядом
Звёзды
10:01
Как сохранить ясность ума до старости
Здоровье Психология
11:26
Звезды со скандальной репутацией
Звёзды
04:54
Как звездная бабушка повлияла на Стаса Пьеху
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение