Где теперь герои сцены девяностых

В девяностые годы хит «Плачет девочка в автомате» звучал повсеместно. Певец Евгений Осин, который и исполнил незамысловатую песенку, был звездой, без которой не обходился ни один концерт. Но в новом тысячелетии карьера Осина пошла на спад, а в конце прошлого года журналисты узнали, что Евгений бедствует и увлекается алкоголем и наркотиками. Сейчас певец борется с недугом, но говорить об успехе рано.

Похожая история произошла и с Крисом Кельми , автором невероятно популярных композиций «Ночное такси» и «Замыкая круг». В последние годы он забросил творчество, зато заслужил репутацию злостного скандалиста. Певца многократно задерживали за вождение в нетрезвом виде. Увлечение спиртным привело к ожидаемым последствиям: когда несколько месяцев назад Кельми появился на телешоу, фанаты ужаснулись, увидев вместо красавца с роскошной светлой шевелюрой старика с оплывшим лицом и неаккуратной причёской.

Певицу Ларису Черникову прославила песня «Я люблю тебя, Дима». Довольно долго девушка была на виду, но потом исчезла из поля зрения поклонников. Позже выяснилось, что певица вышла замуж во второй раз, и супруг, гражданин США, увёз жену на родину. К сожалению, брак распался, хотя в семье появился сын. Спустя несколько лет Черникова снова отправилась под венец и снова с американцем. Но и на этот раз счастливой семьи не получилось из-за измен мужа. Сейчас Лариса живёт в Техасе и занимается фермерством.