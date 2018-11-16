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Александр Васильев высказался о стиле Пелагеи
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Александр Васильев высказался о стиле Пелагеи 

Passion.ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Passion.ru
Историк моды и ведущий проекта «Модный приговор» Александр Васильев вынес свой вердикт гардеробу певицы Пелагеи.
Александр Васильев прославился не только тем, что подсказывает простым россиянкам, как лучше одеваться, но и уроками стиля знаменитостям — в своей еженедельной колонке для журнала «7 дней». Недавно Александр оценил певицу Пелагею и в целом не нашел, за что ее осудить.
«Пелагея совершенно верно выбирает себе женственные наряды. У нее молодой муж, ей надо поддерживать накал страстей, чтобы их отношения не остыли. И мне кажется, у певицы есть дар и талант этого «подогрева». Потому что сейчас своими кокетливыми туалетами, абсолютной женственностью, этими кружевами, платьями в стиле «комбинация» она держит супруга в тонусе. Уверен, что у них полная идиллия, они нашли друг друга»,
— заявил Васильев.
Напомним, недавно телеведущий поразил поклонников, в пух и прах раскритиковав коллегу Пелагеи по российскому шоу-бизнесу и тоже молодую маму — певицу Риту Дакоту. Эксперт счел, что супруг Влад Соколовский ушел от девушки потому, что она и в браке выбирала откровенные наряды, как будто все еще находилась в поиске мужчины. Далеко не все интернет-пользователи согласились с Васильевым, и в Сети долго не утихала бурная дискуссия.
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