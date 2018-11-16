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Танец Лазарева на высоких каблуках взорвал Сеть
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Танец Сергея Лазарева на высоких каблуках взорвал Сеть 

Passion.ru 2 часа назад
Сергей Лазарев в женской обуви держится лучше, чем Настя Ивлеева.
На днях 35-летний певец Сергей Лазарев стал гостем шоу Анастасии Ивлеевой. Одним из самых ярких моментов выпуска стал зажигательный танец, который пара исполнила, надев красные женские туфли на высоких каблуках. Фанаты артиста отметили, что он держится на «шпильках» даже лучше, чем его партнерша.
«Какие туфельки», «Сергей! Как Вам идет красный цвет!», «Блин, как круто и весело у вас там», «Да-да-да! Плохая девочка пригласила в гости хорошего мальчика», «Как Вы классно танцуете на каблуках! Супер! Ради Вас, буду смотреть программу в первый раз», «Танец на каблуках супер», «То чувство когда мужик лучше девушки на кэблах танцует», «То чувство, когда Сергей на каблуках стоит лучше, чем ты», «Поверьте, вы взрослый накачанный мужчина отжигаете на огроменных каблах, в разы лучше, чем я (девушка) на них просто стою», — восхищаются одни поклонники.
«Неужели этот бред кто-то смотрит? Лазарев я в тебе разочаровался», «Сережа, бегите прочь от таких журналистов как эта Настя! Не смешно. Пошло и вульгарно. Не ваш уровень! Ваша речь намного грамотней и красивей. Или эта телепрограмма просто хочет себе рейтинг поднять за счет вашего участия в ней и вашей популярности? Обойдутся! Пусть мозгами шевелят и создают программы с интеллектуальным юмором», — ругают другие.
Информационный повод подхватили и СМИ. «Сергей Лазарев станцевал на шпильках на шоу Насти Ивлеевой», «Сергей Лазарев станцевал на каблуках», «Сергей Лазарев показал, как танцует в туфлях на высокой шпильке», «Сергей Лазарев исполнил танец в женских туфлях на каблуках», «Сергей Лазарев произвел фурор хождением на каблуках», — гласят заголовки.
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