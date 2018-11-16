Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х

В прошлой статье о роковых и знаменитых женщинах 1990-х годов ХХ века «Лента.ру» рассказала о Джулии Робертс Кейт Мосс . В нынешней истории речь пойдет о тех, кто родился в прошлом столетии, но добился успеха уже в нынешнем. Среди них — кинозвезды, певицы и даже лауреатка Государственной премии России.

Анджелина Джоли

Слово «легендарный» уже затерто до пошлости, но если кому-то все же понадобится назвать легендарную актрису 2000-х, то большинство выберут на эту неофициальную должность американку Анджелину Джоли. И дело тут не столько в ее актерском даре (который многие находят спорным), сколько в совершенно бесспорной харизме и сексуальной привлекательности, которую большинство мужского населения Земли испытало на себе еще в 2001 году, когда вышел блокбастер «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Облегающий комбинезон на безупречной фигуре расхитительницы Лары компенсировал любые погрешности против системы Станиславского, которые могла бы допустить исполнительница ее роли, если бы Станиславский вообще кого-то интересовал в этом контексте.

Но сниматься Анджелина начала задолго до своего триумфа: в 1982 году, еще ребенком, она поработала в кино вместе с отцом, довольно известным актером 1970-х годов Джоном Войтом (мать Анджелины, франко-канадка Маршелин Бертран, в жилах которой текла гуронская кровь, тоже была актрисой). Крестной матерью девочки стала известная британская актриса Жаклин Биссет

В отрочестве Джоли отличалась сложным характером, носила почти исключительно черную одежду, а ее комплексы и нелюдимость приводили к нервным срывам: девушка наносила себе раны и порезы (позже актриса называла это «своеобразной терапией») и принимала запрещенные вещества. Родители Джоли развелись, когда она была еще ребенком, и нарастающие конфликты с Войтом привели к тому, что после неудачной попытки совместной работы в «Расхитительнице гробниц» Анджелина официально отказалась от его фамилии, а позже не позволяла отцу встречаться с внуками (ее родными и приемными детьми).

В конце 1990-х Джоли сыграла в успешном телефильме « Джордж Уоллес », за который получила «Золотой глобус», и в драме «Прерванная жизнь», которая закрепила ее положение в первой десятке голливудских актрис. На начало 2000-х пришелся ее недолгий брак с Билли Бобом Торнтоном (однако татуировку с именем мужа, вдобавок к множеству других, Анджелина успела набить).

После «Лары Крофт: Расхитительницы гробниц» и его сиквела «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (тоже успешного, но в меньшей степени, чем первый фильм) Джоли снялась в целой серии достаточно средних с кинематографической точки зрения картин, большинству которых удалось собрать кассу благодаря ее участию. Однако кинокритики не разделяли энтузиазма рядовых зрителей и с завидным постоянством номинировали Анджелину на «Золотую малину» (справедливости ради надо отметить, что она так и осталась лишь номинанткой на эту сомнительную награду).

Настоящая награда за тяжелое детство и трудное отрочество, а также не совсем удачные проекты первой половины 2000-х пришла к актрисе после фильма «Мистер и миссис Смит» (кстати, за него она впервые получила больше 20 миллионов долларов, став третьей настолько высокооплачиваемой актрисой после Джулии Робертс и Кэмерон Диас ): на съемках ее творческий дуэт с исполнителем второй заглавной роли Брэдом Питтом превратился в любовный — и в лакомый кусок для всех таблоидов Европы и Америки. Еще бы: полногрудая и пухлогубая властительница мужских сердец и секс-символ, мечта девушек и бабушек полюбили друг друга, порвали с прошлым (Питт бросил Дженнифер Энистон , а Джоли окончательно забыла Билли Боба Торнтона).

Дальнейшая карьера Анджелины в «нулевые» была в больше степени светско-таблоидной, нежели кинематографической. Бранджелина (так стали называть пару Джоли-Питт в желтой и даже глянцевой прессе и соцсетях) блистала на красных дорожках в изумрудах и бриллиантах, усыновляла и рожала детей (в 2006 году Джоли родила дочь Шайло Нувель, в 2008-м — близнецов Нокса Леона и Вивьен Маршелин). Все личные проблемы пары были еще впереди — 2000-е они завершили богатыми, знаменитыми и настолько счастливыми, насколько вообще могут быть счастливы богатые и знаменитые.

Николь Кидман

Николь — наверное, никто не станет с этим спорить — была не только одной из самых красивых кинозвезд 2000-х, но и самой интеллектуальной. Она навсегда разрушила стереотип «глупенькой блондинки», причем задолго до фильма «Часы» 2003 года, принесшего ей «Оскар». Если у Джоли «нулевые» были десятилетием успеха в личной жизни и повышенного внимания таблоидов и глянцевой прессы, то для Кидман они стали временем профессионального триумфа. Кроме «Часов» актриса снялась в нашумевших «Догвилле», «Холодной горе» и «Степфордских женах».

Кинокарьера талантливой девушки, ученицы балетной студии, отец которой был австралийским ученым-онкобиологом, началась в 15 лет со съемок в рождественской сказке, а уже шесть лет спустя она получила известность благодаря роли в успешном телесериале «Бангкок Хилтон» (его показывали даже в СССР). В 1990-е Николь снималась в «Днях грома», где познакомилась с будущим мужем Томом Крузом , «Флирте», где работала со своей одноклассницей и подругой Наоми Уоттс , и в «За что стоит умереть» Гаса Ван Сента : этот последний фильм продемонстрировал масштаб драматического дарования Кидман. Нет ничего сложного в том, чтобы, будучи умной красивой женщиной, сыграть умную красивую женщину. Сыграть пустую, карикатурную, злую и одновременно смешную куклу сложнее, но у Николь и это получилось.

В «нулевые», оставаясь красавицей (ее спиральные локоны и гладкие прически, макияж с акцентом на яркие губы и небрежно-элегантную манеру одеваться копировали по обе стороны Атлантики) и все более востребованной актрисой, Кидман занялась благотворительностью и семейными делами: в 2006 году она вышла за австралийского певца Кита Урбана, в 2008 году родила дочь Сандей Роуз, а спустя два года, прибегнув к помощи суррогатной матери, Николь и Кит стали родителями вторично: родилась их биологическая дочь Фэйт Маргарет . Кроме того, у Кидман есть двое усыновленных в браке с Крузом детей: дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони.

За свою благотворительную активность Кидман в 2004 году удостоилась звания «Гражданина мира» ООН , в 2006-м получила орден Австралии. ЮНИСЕФ и ЮНИФЕМ номинировали актрису в послы доброй воли. Она активно участвует в борьбе с раком молочной железы, от которого страдала ее мать.

Бритни Спирс

Бритни — эстрадный кумир юных девочек и объект тайных мечтаний пубертатных юнцов 2000-х — приняла относительно почетную эстафету от ушедших со сцены в начале десятилетия Spice Girls. Пик ее популярности пришелся ровно на середину «нулевых»: в 2005 она получила свою первую премию «Грэмми» за композицию Toxic.

Спирс — настоящее порождение «одноэтажной Америки» в ее лучшем проявлении: мать — учительница, отец — повар, двое детей (у Бритни есть брат), с детства — кружки по интересам, от гимнастики до церковного хора, и участие в местных конкурсах на самую красивую девочку. Имидж «девчонки с нашего двора», который Спирс эксплуатировала со времени первого альбома (сразу ставшего хитом) …Baby One More Time, был не выученной продюсерской легендой, а вполне естественным, так сказать, врожденным.

В 2000-е, особенно в первой их половине, Бритни сохраняла подростковую фигуру и особенно следила за прессом (детское спортивное прошлое, вероятно, еще помогало ей в этом). Красивый «прокачанный» живот грех было не продемонстрировать, и певица стала одной из трендсеттерш, введших в моду открывающий пупок облегающий кроп-топ, который она сочетала на сцене с микрошортами из кожи в стиле садо-мазо, и короткие футболки для обычной жизни. На сцене Бритни появлялась то в одежде в стиле карнавальной одалиски, то в болеро из перьев цвета фуксии, то в шпильках с ремешками до колена.

Первая половина десятилетия XXI века в жизни Бритни была чрезвычайно бурной: роман с Тимберлейком, рекламный контракт с Pepsi, благодаря которому она стала одной из самых узнаваемых женщин своего поколения (а узнаваемость и жизнь на виду у папарацци и сплетников — далеко не всегда плюс), спонтанный, через двое суток аннулированный брак с другом детства в 2004 году, изучение каббалы и тому подобные демарши — то ли от инфантильности, то ли рекламы ради, понять сложно.

В 2005-м певица стремительно вышла замуж за рэпера Кевина Федерлайна, и так же стремительно, чтобы не сказать поспешно, забеременела и родила сына, а за ним и второго (будучи на сносях младшим ребенком, Бритни не отказала себе в удовольствии скопировать Деми Мур и сфотографироваться обнаженной для обложки Harper's Bazaar).

Дальше она и вовсе пошла вразнос: принимала наркотики, через недолгое время после развода с Федерлайном лишилась права совместного проживания с детьми, сбегала из реабилитационного центра и давала постоянную пищу для пересудов и заметок в желтой прессе. Потом последовали скандалы из-за выступлений под фонограмму, отцу Бритни по решению суда пришлось взять над ней опекунство. Она располнела и постоянно боролась с лишним весом. Тем не менее фанаты не покидали Бритни: она продолжает записываться, а в 2011 году на MTV Video Music Awards получила специальную премию имени Майкла Джексона «Признание поколения».

Дженнифер Лопес

Жизнь Дженнифер Лопес — почти сказка о том, как девочка из семьи натурализованных эмигрантов из Пуэрто-Рико достигла успеха. Она выросла в Бронксе, сравнительно бедном районе Нью-Йорка, училась пению и танцам с детства, в школе много занималась спортом, причем довольно успешно. Затем были подростковые малобюджетные сериалы, самодеятельные мюзик-холльные труппы и даже работа в Японии в шоу Synchronicity.

Первое десятилетие века для Джей Ло, как ее сокращенно называют, началось триумфально: ее второй студийный альбом, как раз названный J.Lo, вышел в самом начале года, дебютировал на первом месте Billboard 200 и получил в Штатах четырехкратно платиновый статус, а в мире вышел на шестое место в списке самых продаваемых дисков года. Лопес, с ее идеальной фигурой «песочные часы» и дерзкой латиноамериканской красотой была популярна не только у эстрадных фанатов, но и у рекламодателей, а также кинопродюсеров: одновременно с альбомом вышел фильм «Свадебный переполох», где она сыграла главную роль, исполнив свою детскую мечту стать кинозвездой. Все остальные альбомы Джей Ло, выпущенные до конца «нулевых», также были довольно успешными.

Джей Ло стала ролевой моделью для всех девушек «с талией и бедрами»: она никогда не была plus-size, но и хрупкой по-мальчишески тоже не была. Лопес научила женщин с такой же фигурой, как у нее, носить облегающие платья Versace и высоченные шпильки, не впадая при этом в китч. Ей (или ее имиджмейкерам) всегда удавалось останавливаться буквально в сантиметре от границы хорошего вкуса, не теряя последнего. С таким же ювелирным искусством Джей Ло вела свой модный бренд и выбирала парфюмерные композиции, выпущенные под ее именем.

В «нулевые» Лопес уместила два брака — с рэпером Крисом Джаддом и давним другом Марком Энтони, от которого певица родила близнецов Макса и Эмми, а также помолвку с актером Беном Аффлеком, которую пара расторгла накануне бракосочетания. С Марком Энтони, впрочем, певица рассталась в 2011-м и развелась в 2014 году — как поговаривали таблоиды, по собственной инициативе.

Рената Литвинова

Символ «нулевых» в России — актриса и сценаристка Рената Литвинова — до 2000 года и выхода сериала «Таежный роман» была известна в основном киноманам и особенно поклонникам режиссера Киры Муратовой , у которой Рената снималась. В «Таежном романе» она, как, впрочем, практически везде, играла саму себя — роковую томную блондинку с ярко-алыми губами, словно попавшую в наши дни из конца 1920-х — начала 1930-х годов, и это очень понравилось зрителям.

В 2002 году Литвинова получила свой бенефис — фильм «Небо. Самолет. Девушка», ремейк одного из самых популярных советских фильмов времен оттепели «Еще раз про любовь». Актриса, помимо исполнения главной роли, выступила в нем как сценаристка и продюсер. Фильм был успешен, о нем говорили по телевидению, Литвинову снимали для обложек глянцевых журналов и изданий о современной молодежной культуре вроде журнала «ОМ».

Одной из неизменных составляющих образа Литвиновой всегда была несколько утрированно-завышенная самооценка и легкое высокомерие, ставшее ее фирменной манерой поведения, такой же органичной, как ярко-алая помада. В 2004 она выпустила (выступив и режиссером, и исполнительницей главной роли) фильм «Богиня: как я полюбила», и ни у кого из зрителей не осталось сомнений в том, что Рената Литвинова хоть и полушуткой, но считает себя богиней.

Интервью с ней, где она могла позволить себе резкости, были очень популярными, в 2005 году вышла книга «Богиня. Разговоры с Ренатой Литвиновой», написанная Алексеем Васильевым , а историк моды Александр Васильев , коллекционер винтажного костюма ХХ века, всегда приводил Литвинову в пример как икону стиля. Действительно, актриса и сценаристка всегда очень тщательно подбирает свои наряды: как правило, это лаконичные платья черного или красного цвета, нередко в стиле 1920-1930-х годов. Также она любит винтажную одежду и аксессуары: шляпки, ридикюли, боа.

Рената Литвинова, при всей своей артистической публичности, никогда не стремилась выносить на обсуждение личную жизнь. В «нулевые» она была во втором браке с бизнесменом Леонидом Добровским, с которым развелась в 2007 году. Их дочь Ульяна, которая родилась в 2001-м, осталась с матерью и не раз позировала вместе с ней в глянцевых журналах. Несколько диссонирует с декадентским имиджем Литвиновой тот факт, что еще в начале 2000-х она получила звание заслуженной артистки России и государственную премию. Впрочем, иногда народное признание совпадает с правительственным, почему бы и нет: в конце концов, с Литвиновой работал даже Гринуэй.