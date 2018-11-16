Как звездные пары относятся к изменам

У героев нашего рейтинга подобной драмы в отношениях не случалось (по крайней мере, поклонникам об этом достоверно неизвестно). Однако чуть ли не в каждом интервью этим парам приходится отвечать на вопрос об отношении к возможному адюльтеру.

Наташа Королева и Сергей Глушко

Известная певица не понаслышке знает, каково это — быть в шкуре женщины, которой изменяет любимый муж. Что бы вы сделали, если оказались в подобной ситуации? 27-летняя Наташа Королева поступила не по годам мудро — она дала Игорю Николаеву год для того, чтобы он разобрался в себе. Но по иронии судьбы по истечении этого срока она встретила Сергея Глушко. И вот уже как 15 лет счастлива с ним в браке.

Starface.ru

Хотя, как понимаете, меньше поводов для ревности у Королевой не стало, ведь у танцора Тарзана поклонниц не меньше, чем у Игоря Николаева. Однако сейчас 45-летняя певица относится к неверности так же, как и 18 лет назад. Королева уверена, что измена не может разрушить семью!

Не разрушает, когда о ней никто не знает. Если же человек сам обо всем рассказал или не посчитал нужным скрывать, тогда это, извиняюсь, называется свинством. Такие вещи прощать нельзя! Но! С возрастом мы начинаем спокойнее относиться к подобной ситуации. У мужчин и женщин разные физиологические потребности — так заложено природой. Поверьте, я не призываю ходить налево! Но я взрослый человек, понимаю: мужчины из другого теста,

— говорила Наташа Королева в интервью «Вокруг ТВ».

Интересно, что у мужа певицы несколько иное мнение на этот счет. В интервью порталу Sports.ru Сергей Глушко заявил, что существуют вещи, которые нельзя делать:

Может, тянет на какие-то подвиги, но я совестливый. Понимаю, что это неправильно. Если ты любишь и уважаешь человека, то мало ли, что тебе хочется?

Виктория и Антон Макарские

Сами понимаете, за 15 лет супружеской жизни может произойти что угодно — и бурные ссоры, и не менее бурные примирения. Например, Антон Макарский не скрывает, что трижды пытался уйти от жены, но всякий раз возвращался в семью. А Виктория Макарская в постах в «Инстаграме» всякий раз подчеркивает, что «Семья — корабль, муж — капитан корабля, жена — помощник капитана. Дети — матросы и юнги! Никогда не должно быть наоборот».

Visualrian.ru

Известная певица, мама двоих детей уверена, что в отношениях прав тот, кто простил. Стоит ли сомневаться, что к изменам у Макарской не менее философское отношение?

В интервью «МИР 24» артистка рассказала, что не ревнует своего известного мужа, у нее нет даже тени сомнения в том, что Антон ей верен. На вопрос журналиста, как она относится к супружеской измене, Виктория ответила:

Если бы я узнала, что Антон мне изменил, я бы сказала всем: «Не дождетесь».

К слову, сам Макарский так же уверен в верности своей жены. Тем не менее в интервью журналу «Бьюти Арт Стайл» певец рассуждал о том, как должен вести себя мужчина, если произошла измена со стороны женщины:

Но если гипотетически это предположить, то, необходимо, наверное, набраться мудрости и простить. Конечно, имеет значение раскаяние женщины (если это была мимолетная слабость). А вот если женщина влюбилась в другого мужчину, то, скорее всего, ее нужно просто отпустить.

Антон отмечал, что его жена не скандалит, когда он обращает внимание на других женщин, а напротив, будто бы поощряюще говорит, что рада за супруга, которому нравятся красивые девушки. По мнению Макарского, таким приемом Виктория отбивает у него желание изменить.

Эмма и Александр Малинины

Перед вами одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, которая в этом году отметила 30 лет со дня знакомства и 28 лет супружеской жизни.

Starface.ru

Сами понимаете, все эти годы Александр Малинин был окружен плотным кольцом поклонниц. Но жена известного музыканта, кажется, по этому поводу не переживает. В интервью Tele.ru Эмма Малинина заявила, что Александр не дает ей ни малейшего повода для ревности:

И я не представляю себе других отношений. Если бы не получилось достичь гармонии с человеком, то жить с ревностью внутри не смогла бы.

По всей видимости, Александр придерживается такой же точки зрения. В интервью « Аргументам и фактам » певец признался, что портить свои нервы ревностью не станет, и уверил, что не позволяет себе упрекать жену по поводу танца с кем-либо или улыбки.

Но в одном Малинин категоричен. Музыкант так ответил на вопрос о том, чего бы он не смог простить любимой женщине:

Измены. Физической и духовной одновременно. Если уж, не приведи Господь… Либо она, либо я должны по-настоящему влюбиться.

Тина Канделаки и Василий Бровко

В далеком 2011 году в своей колонке для «Русского пионера» Тина Канделаки рассуждала о женатых мужчинах и тех, кто охотится на них. Тогда известная телеведущая отметила: «Почему мужчинам кажется, что измена, пусть даже самая незначительная, не скажется на безоблачном семейном счастье? Этот яд действует очень медленно, но наверняка».

Visualrian.ru

Прошло 7 лет, в 2014 году Канделаки вышла замуж во второй раз (супругом звезды стал предприниматель Василий Бровко, который младше Тины на 12 лет — прим. ред.) и, судя по разговору бизнесвумен с рэпером Бастой, стала смотреть на адюльтер несколько иначе.

Взрослые люди все понимают, что в жизни надо прощать — и измену в том числе, если любишь. Ради чего прощать? Если любишь — простишь. Если не любишь — не простишь,

— сказала Тина в YouTube-шоу GazLive.

Мама 18-летней Мелании и 16-летнего Леонтия отметила, что женщина сама виновата в том, что мужчина ей изменяет.

Значит, я что-то недодаю. Потому что, даже несмотря на все разговоры о полигамии, люди в современном мире, где очень тяжело быть одному, стремятся к тому, чтобы быть в парах.

А секретом плодотворных и счастливых отношений Канделаки считает готовность обоих партнеров работать над собой и их заинтересованность в отношениях.

Екатерина и Александр Стриженовы

Злопыхатели постоянно разводят эту пару. Мало того, однажды супруги Стриженовы даже отстаивали свое право на семейное счастье в суде, пытаясь призвать к правде издание, которое выпустило материал с сенсационным заголовком «Екатерина Стриженова подала на развод».

Starface.ru

Многим не дает покоя тот факт, что Екатерина и Александр вместе уже 31 год, и, кажется, их чувства все так же крепки, как и в далеком 1987 году, когда они поженились. Конечно, кризисы и в этой паре случались, но к глобальным разрушительным последствиям они не привели. Даже звонок от незнакомой женщины, которая уверяла, что Александр Стриженов якобы любит только ее, не разрушил брак известного режиссера и телеведущей.

В интервью журналу «7 дней» Стриженова ответила на вопрос, как лучше — знать об измене мужа или жить, ни о чем не подозревая:

Да, я готова ничего не знать. Хотя нет, не готова. Я вообще не уверена в том, что можно быть к этому готовой. Это же какой-то мазохизм — знать, что твой мужчина встречается с кем-то другим, и делать вид, что ничего не происходит. Тогда ведь придется идти на компромиссы, а я считаю, что в отношениях не может быть компромиссов. Вообще не могу представить своего мужа с другой женщиной. Мне от одной мысли, что надо это представить, становится страшно.

Впрочем, задумываться о таких вещах Екатерине не стоит. За долгие годы вместе Стриженова овладела премудростями доверительных отношений. Телеведущая не проверяет телефон мужа и уважительно относится к «абсолютно личной зоне» своего супруга.

Валерия и Иосиф Пригожин

Чтобы убедиться в том, что с возрастом у людей меняется отношение к адюльтеру, далеко ходить не нужно — достаточно прочитать несколько интервью, которые в разное время давала певица Валерия

Starface.ru

В 2010 году после шести лет брака с Иосифом Пригожиным в интервью журналу «Наша психология» 42-летняя Валерия призналась, что простить измену — это не ее вариант:

Все зависит от типа взаимоотношений. Если любви нет, а люди живут вместе по каким-то другим причинам, то прощение возможно. В нашем случае это абсолютно исключено. Я даже себе представить не могу такое. Не простила бы измену, потому что считаю это предательством.

Спустя три года в интервью «Теленеделе» известная певица так же ответила на этот вопрос, заявив, что измена — это настоящее предательство.

А вот в беседе с журналистом Psychologies, которая состоялась в этом году накануне 50-летия Валерии, звезда по-другому заговорила о неверности:

Близкому простить можно все… даже измену. Не дай бог, конечно, но если 20 лет назад в такой ситуации единственным ответом для меня было «нет», то сейчас я бы посмотрела на супружескую неверность иначе. С годами вообще меняются взгляды на многое. Если в молодости мне казалось, что день без секса для пары — это трагедия, то сейчас я понимаю: только секса и любви для отношений недостаточно. Острые моменты страсти проходят, перерастают в другую фазу. Но если в браке нет уважения — очень быстро не станет и любви. Это скрепляющее чувство, необходимая величина.

Ольга Погодина и Алексей Пиманов

Про Ольгу Погодину говорят, что у нее железный, даже в какой-то степени мужской характер. А как иначе можно сказать о женщине, выдержавшей 18 проб, которые ей устроил Алексей Пиманов на кастинге картины «Три дня в Одессе», и спустя несколько лет после этого вышедшей за режиссера замуж?

Starface.ru

Согласитесь, можно предположить, что решительность Ольги распространяется не только на профессиональную, но и личную сторону жизни. Да, она считает, что расставаться нужно в тот момент, когда пропадает химия, но вот в вопросах измены Погодина не склонна рубить сплеча.

Я не прощаю предательства и ненавижу глупость. А вот к изменам отношусь не так категорично. Здесь могут присутствовать оправдания. Виноваты, как правило, оба,