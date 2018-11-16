Полное преображение: карьеристки, рожденные мужчинами

В наше время появилась возможность изменить пол. Обычно к этому прибегают люди, чувствующие себя в чужом теле. Многие после смены пола раскрыли весь свой потенциал и стали успешными и счастливыми, показывая пример всему миру. Расскажем про самых успешных женщин, родившихся мужчинами.

Трейс Лисетт

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Трейс — актриса, которая стала известна в сфере киноиндустрии. Трейс долго скрывала, что некогда была мужчиной, потому как боялась, что люди не смогут понять ее, а продюсеры не будут приглашать на съемки. Но как оказалось, даже после раскрытия этого факта, она продолжила сниматься в фильмах. Она играет обычных женщин, ведь выглядит как обычная красавица.

Андреа Пежич

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Андреа с рождения была очень красивым парнем, в котором сочеталось и мужское, и женское. Независимо от женского или мужского образа, он выглядел превосходно, и даже входил в рейтинг как самых красивых мужчин, так и самых красивых женщин. В 2011 году парень попал под скандалы — на обложке журнала Dossier он был топлесс, но слишком похож на женщину. Журнал отказались продавать. В другом издании его включили в сотню самых красивых женщин в мире, но быстро удалили из печатной версии с извинениями редакторов. В 2014 году он сменил пол, стал чувствовать себя комфортно и теперь мечтает выйти замуж и завести ребенка. Сейчас Андреа популярная модель, участвующая в известных показах.

Кейтлин Дженнер

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Кейтли до 65 лет не делилась подробностями перехода из мужского пола в женский. Вся история преображения — это долгий и болезненный процесс, который длится всю ее жизнь.

Сразу после смены пола у Кейтли появилось собственное телешоу, а также авторитет в мире трансгендеров.

В прошлом она была достаточно известным спортсменом Брюсом Дженнером

Кэролайн Косси

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Кэролайн в 17 лет поняла, что в ней гораздо больше женского и вскоре начала принимать гормональные препараты. Внешность начала меняться, и Кэролайн решилась на операции. Девушка снималась в первом эпизоде Бондианы, но тогда никто не знал, что перед ними играет человек, рожденный мужчиной. Также она первая из трансгендеров, кто смог попасть на обложку журнала Playboy.

Айсис Кинг

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Айсис достаточно рано поняла, что хочет стать женщиной и уже в 2009 году решилась на смену пола. Известность Айсис приобрела на шоу «Топ-модель по-американски» Тайры Бэнкс. Тогда она была первопроходцем на телевидении. Сейчас Айсис появляется на разных ток-шоу и снимается для глянцевых журналов.