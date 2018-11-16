Глюкоза предстала в образе хищницы

Хищный принт экстремально-короткого платья, соответствующий макияж с акцентом на глаза и собранные в тугой конский хвост длинные светлые волосы. Певица Наталья Чистякова-Ионова или, как ее привыкли называть поклонники, Глюкоза появилась на новых снимках с подругой во всеоружии. Женщина буквально взорвала социальные сети новым образом, заставив всех снова говорить о себе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 13 Ноя 2018 в 2:22 PST Звериный принт набирает все большую популярность среди звезд мирового шоу-бизнеса. Удивительно, но мода именно на него вновь вернулась к нам из уже таких далеких 90-х годов. Все чаще знаменитые красавицы облачаются в наряды леопардовой расцветки, фасоны которых радуют взор модников своим разнообразием.

Не стала отставать от тренда и Глюкоза. Женщина на днях весело провела время с подругой Анной Мартыненко — владелицей элитного салона красоты в столице.

«Моя любимая девочка! Так бы и ходила с тобой не расставаясь»,

— написала в своем микроблоге Чистякова-Ионова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 13 Ноя 2018 в 2:22 PST Судя по фотографиям, у двух блондинок состоялась совместная фотосессия. Наталья запечатлена на снимках в экстремально-коротком облегающем платье с леопардовым принтом. Черные колготки с имитацией чулок стали отличным дополнением к хищному образу звезды эстрады, а укладка и «кошачий» макияж еще больше подчеркнули ее сексуальный образ.

Напомним, что недавно Наталья откровенно рассказала поклонникам о перенесенной операции на ноге. Но, судя по тому, что артистка уже отлично ходит на высоких каблуках — она чувствует себя намного лучше.