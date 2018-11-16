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За что недолюбливают Ольгу Бузову
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За что недолюбливают Ольгу Бузову 

Рамблер 1 час назад
Ольга Бузова — одна из самых популярных персон в отечественном шоу-бизнесе. В последнее время она стала настолько яркой знаменитостью, что затмила куда более раскрученных и известных звёзд. Певица и телеведущая, дизайнер и ресторатор, бизнесвумен и редактор — кажется, что девушка работает не покладая рук и заслужила похвалы. Но отчего-то многие коллеги недолюбливают Ольгу.
1. Роман Третьяков, бывший участник телешоу «Дом-2» и экс-возлюбленный Бузовой, рассказал, что Ольга — девушка несерьёзная и обожает развлекаться. Проведённые рядом с ней три года он охарактеризовал как тяжёлое время, а потом с телеэкрана прошёлся по интеллектуальным способностям бывшей подруги.
2. Иван Ургант в собственном вечернем шоу также прокомментировал умственную одарённость Бузовой фразой, что в случае отъезда певицы на Запад, утечки мозгов из нашей страны не произойдёт.
3. Певец Александр Панайотов в Инстаграм отметил, что его огорчает публичное чествование Ольга Бузовой как певицы, ведь её музыкальные способности более чем сомнительны.
4. Нелестно отозвался об Ольге продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что Ольга берёт публику эпатажем, но не талантом.
5. Юрий Лоза тоже не смог удержаться от обсуждения Ольга Бузовой. По его мнению, девушка проповедует совсем не те ценности, которые надо, поэтому оказывает дурное влияние на подрастающее поколение.
Женский форум1
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