Ещё
Собчак призналась, что не любит объятия и поцелуи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собчак призналась, что не любит объятия и поцелуи 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Ксения Собчак пришла на шоу Регины Тодоренко "Пятница с Региной". скандально известная ведущая предстала в неожиданном образе и рассказала о жуткой ситуации, в которую попала.
Для начала Регина Тодоренко поздравила Ксению Собчак со второй беременностью. Однако та сказала, что "еще рано". "Это на самом деле очень крутая вещь. Я очень благодарна нашим СМИ, потому что они меня в принципе отучили ужинать и дали возможность сильно похудеть. Потому что каждый раз, когда я немножко поем где-нибудь на светской вечеринке, у меня немножечко появится животик, сразу новая волна, что я забеременела", — объяснила Собчак.
На шоу "Пятница с Региной" Ксения предстала не в привычном образе железной леди или скандальной блондинки, а самой обычной мамы. Она рассказала о сыне Платоне, дала советы Регине Тодоренко, которая совсем скоро впервые станет матерью, сообщила, как важен режим для ребенка.
При этом Собчак рассказала, что они с мужем, актером Максимом Виторганом, специально не готовились к зачатию, но все произошло быстро. Причем, по признанию Ксении, она куда больше нервничала не из-за самого факта беременности, а из-за пола ребенка. Дело в том, что Ксения очень хотела мальчика. И когда она узнала, что у нее будет сын, то она разрыдалась от счастья.
А недавно телеведущая попала в жуткую ситуацию. Она оказалась на семинаре по личностному росту Томи Роббинса. "Это какой-то адский треш был. Это реально мало имеет отношение к тренингам личностного роста", — сказала Ксения. Ее ошеломило задание Роббинса, который дал задание каждому пообнимать практически каждого человека в СК "Олимпийский". Якобы от этого зависит жизнь.
По словам Ксении, в этот момент она поняла, что ей придется обниматься с огромным количеством посторонних людей. "Я понимаю: надо бежать", — сделала вывод Собчак. Однако до выхода было слишком далеко. Тогда Ксения воспользовалась другим вариантом.
"Я думаю: блин, сто делать? Я вообще не готова к этому, я брезгливый человек, я не люблю запахи, объятия, мне это все не нравится. Я быстро схватила какую-то девушку и шептала ей все время что-то. Потому что я думаю: так, кто здесь наименее ужасно пахнет? Вот девушка, парфюм — нормально! Это был ад. После этого я уже ушла, когда закончились обнимашки",
— завершила свой рассказ Собчак.
Дни.ру: последние новости
Стриженова не узнала изменившуюся дочь Покинувшая Россию Марина Александрова снялась без одежды Копенкина увела жениха у 23-летней модели
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя самой сексуальной женщины России179
Как выглядят российские знаменитости без макияжа4
Танец Лазарева на высоких каблуках взорвал Сеть
Стриженова не узнала собственную дочь1
Актёры, женившиеся на фанатках
Видео
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:20
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
Звёзды
00:54
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением
Звёзды
10:00
Актёры, женившиеся на фанатках
Любовь Звёзды
10:03
Блюда, которые страшно пробовать
Еда
02:53
Известные мужчины, которые любят макияж
Звёзды Красота
10:55
За что недолюбливают Ольгу Бузову
Звёзды
06:12
Где теперь герои сцены девяностых
Звёзды
04:28
Как выглядят российские знаменитости без макияжа
Звёзды Красота
00:59
Названо имя самой сексуальной женщины России
Красота Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение