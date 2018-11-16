«От меня можно было уйти 200 раз»: Милявская о пятом муже

На днях известная певица Лолита Милявская отметила юбилей. Знаменательному событию был посвящен очередной выпуск программы «Прямой эфир», которую ведет Андрей Малахов . Именинница пригласила шоумена к себе и показала ему роскошный особняк в Болгарии. Она рассказала о своей жизни, отметив, что решила обосноваться в деревне, вдали от городской суеты.

Личная жизнь Лолиты Милявской всегда была наполнена яркими событиями. За свои 55 лет она пять раз выходила замуж, но только в нынешнем браке с теннисистом Дмитрием Ивановым обрела долгожданную гармонию. Избранник помогал ей облагораживать дом в Болгарии, где они живут. Пара отказалась от услуг дизайнеров и самостоятельно продумывала каждую деталь помещений. Звезда дала интервью Андрею Малахову, который приехал к ней в гости, отметив, что были периоды, когда она думала, что вот-вот расстанется с возлюбленным, но недопонимания остались в прошлом.

«Нужно было мне понять. Восемь лет прожить вместе и понять. Я последний год просыпаюсь каждый день с таким ощущением, что такое счастье в моей жизни есть, что это главный человек в моей жизни… От меня можно было уйти раз 200».

Лолита напомнила, что ее третьим супругом был телеведущий Александр Цекало , с которым она прожила 12 лет. Милявская до сих пор благодарна ему за автомобиль, который тот подарил ей за развод. Артистка уточнила, что от каждого мужа у нее остались «классные машины», чему она очень рада. На вопрос Малахова, как бы она провела последний день своей жизни перед возможным «концом света», певица ответила в свойственной для себя манере. Она подчеркнула, что ушла бы в «отрыв» — посвятила время веселью, а также пошутила, что побила бы стекла квартиры кого-то, кто ей сильно «насолил».

Лолита, как известно, в прошлом страдала от пристрастия к запрещенным веществам, но очень рада, что смогла справить с проблемой. Не секрет, что Милявская не всегда хранила верность своим спутникам, но сейчас ситуация кардинально изменилась. С пятым супругом она не позволяет себе вольностей на стороне.