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На Бородину накинулись из-за соски дочери
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На Бородину накинулись из-за соски дочери 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Дочери Ксении Бородиной Тее 22 декабря исполнится три года. Но она все еще не отучена от соски. И лишь иногда ее удается отобрать.
На своей странице в социальной сети телеведущая Ксения Бородина опубликовала трогательную фотографию — кобель по клике "Берти" отобрал у ребенка соску. В этот момент на лестнице их и подловил безвестный фотограф. Получилось трогательно — хоть картину пиши с этой фотографии!
Правда, мнения подписчиков звезды "Дома-2" разделились. Одни умиляются и иронизируют: "Ну, кому нужнее, тот и отобрал. В большой семье, как говорится".
Другие делятся личным опытом: "Мой кот слопал все соски детей и таким образом из от сосок отучил".
Ну а третьи возмущены и набросились на Ксению из-за до сих пор сосущей дочери: "Берти пора съесть соску", "Уже большая девочка для соски", "Соска в 2 года!? Вы сдурели? Это до года должно закончиться, спросите у любого педиатра любого стоматолога. Долгое сосание соски влияет на прикус и речь. Я уже молчу про гигиену".
Как рассказал "Дни.Ру" педиатр, у новорожденного присутствует несколько рефрексов, главным из которых является сосательный. Периодом же, когда лучше отучать ребенка от пустышки, начинается с 2 месяцев. С этого момента и до полугода у малыша формируются первые признаки полной готовности к отказу. Самый лучший вариант — избавиться от соски до 6 месяцев, что обеспечит отсутствие множества лишних проблем.
Например, считается, что дети, привыкшие к пустышке, совсем не интересуются окружающим миром, поэтому они могут вырасти замкнутыми в себе и менее общительными, чем другие. Кроме того, для детей двух и старше лет соска во рту является препятствием для запоминания информации.
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