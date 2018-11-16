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Анфиса Чехова выпускает собственный сборник стихов
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Анфиса Чехова выпускает собственный сборник стихов 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая Анфиса Чехова уже не первый год пишет стихи. Часть своего творчества артистка выкладывала в микроблог на радость поклонникам. Пользователи уже давно уговаривали Анфису издать собственный сборник стихов, но долгое время телеведущая не решалась на этот шаг.
Сегодня Чехова сообщила подписчикам радостную новость — совсем скоро они смогут приобрети книгу со стихами Анфисы. По словам телеведущей, сборник появился исключительно благодаря ее поклонникам.
«Вы почти под каждым постом просили у меня книгу. И только благодаря вашим просьбам и отзывам она родилась на свет! Сама бы я не решилась. Я всегда сомневаюсь в своих талантах, и нужны ли они людям! Но ваши слова, каждое из которых вошло мне в душу, придали мне уверенности. И вот, книга уже почти готова. Буквально на днях уже откроется предзаказ. Сказать что я рада и волнуюсь — это ничего не сказать! Стихи и мысли, это единственное что льётся из моей души, помимо моей воли! Я не контролирую этот процесс. Они приходят в меня, и настойчиво стучатся, пока я не выпущу их наружу»,
— написала Анфиса и выложила фотографию, которая будет украшать обложку ее книги.
Поклонники были рады, что Анфиса наконец решилась выпустить книгу и с нетерпением ждут, когда смогут оформить предзаказ.
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