Анфиса Чехова выпускает собственный сборник стихов

Телеведущая Анфиса Чехова уже не первый год пишет стихи. Часть своего творчества артистка выкладывала в микроблог на радость поклонникам. Пользователи уже давно уговаривали Анфису издать собственный сборник стихов, но долгое время телеведущая не решалась на этот шаг.

Сегодня Чехова сообщила подписчикам радостную новость — совсем скоро они смогут приобрети книгу со стихами Анфисы. По словам телеведущей, сборник появился исключительно благодаря ее поклонникам.

«Вы почти под каждым постом просили у меня книгу. И только благодаря вашим просьбам и отзывам она родилась на свет! Сама бы я не решилась. Я всегда сомневаюсь в своих талантах, и нужны ли они людям! Но ваши слова, каждое из которых вошло мне в душу, придали мне уверенности. И вот, книга уже почти готова. Буквально на днях уже откроется предзаказ. Сказать что я рада и волнуюсь — это ничего не сказать! Стихи и мысли, это единственное что льётся из моей души, помимо моей воли! Я не контролирую этот процесс. Они приходят в меня, и настойчиво стучатся, пока я не выпущу их наружу»,

— написала Анфиса и выложила фотографию, которая будет украшать обложку ее книги.

Поклонники были рады, что Анфиса наконец решилась выпустить книгу и с нетерпением ждут, когда смогут оформить предзаказ.