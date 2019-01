Что стало с секс-символом восьмидесятых Сандрой

Немецкая певица Сандра была одним из кумиров подростков по всему миру. Сексапильная красавица начинала в коллективе Arabesque, но потом занялась сольной карьерой и весьма преуспела. Хиты певицы звучали на каждой дискотеке, а гастроли проходили с аншлагами. Но с началом девяностых слава Сандры пошла на убыль, а потом она и вовсе пропала со сцены. Что же произошло с любимицей миллионов?

Сандра Анн Лауэр появилась на свет в 1962 году. Родители девочки не имели никакого отношения к сцене, но у Сандры уже в раннем детстве проявились способности к музыке и начала учиться в музыкальной школе. В 16 лет девушка стала солисткой группы Arabesque и сразу приобрела популярность. Интерес к коллективу подогревали продюсеры, которые выпускали певиц на сцену во фривольных нарядах, что самим девушкам было не по вкусу. Начав собственную карьеру, Сандра отказалась от вызывающих нарядов и всегда появлялась перед публикой в более скромной одежде. Первый же сингл, который Сандра выпустила в качестве самостоятельной певицы, стал международным хитом. Это была песня Maria Magdalena, которую крутят на радио даже сегодня. Ещё одна «визитная карточка» певицы — песня In the Heat of the Night, тоже ставшая невероятно успешной.

О том, как сложилась личная жизнь звезды, какую роль в её судьбе сыграл создатель группы Enigma и чем занимается Сандра сегодня, рассказывает видео.