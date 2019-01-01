Какими были бы звезды в обычной жизни

Знаменитости ведут роскошный образ жизни: они проводят время в дорогих особняках, владеют элитными машинами, отдыхают на престижных курортах. У звёзд есть личные дизайнеры, стилисты, визажисты, диетологи, тренеры, которые помогают им эффектно выглядеть. А были бы наши кумиры столь же привлекательны, если бы они были обычными людьми и жили по соседству? Посмотрите, какими могли бы стать селебрити, не будь у них гигантских гонораров.

3. Jay-Z, певец и продюсер, и его жена Бейонсе, певица.