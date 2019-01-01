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Какими были бы звезды в обычной жизни 

Рамблер 2 часа назад
Знаменитости ведут роскошный образ жизни: они проводят время в дорогих особняках, владеют элитными машинами, отдыхают на престижных курортах. У звёзд есть личные дизайнеры, стилисты, визажисты, диетологи, тренеры, которые помогают им эффектно выглядеть. А были бы наши кумиры столь же привлекательны, если бы они были обычными людьми и жили по соседству? Посмотрите, какими могли бы стать селебрити, не будь у них гигантских гонораров.
1. Дэвид Бекхэм, экс-футболист и модель, и его супруга Виктория Бекхэм, экс-певица и дизайнер.
2. Брэд Питт, актёр и продюсер, и его бывшая жена Анджелина Джоли, актриса, режиссёр и общественный деятель.
3. Jay-Z, певец и продюсер, и его жена Бейонсе, певица.
4. Дженнифер Лопес, певица и актриса.
5. Джонни Депп, актёр, музыкант, продюсер.
6. Канье Уэст, рэпер, композитор, продюсер, и его жена Ким Кардашьян, телезвезда и фотомодель.
7. Николь Кидман, актриса.
8. Дженнифер Энистон, актриса и продюсер.
9. Мадонна, певица, актриса, продюсер, и Леди Гага, певица, автор песен.
10. Том Круз, актёр, режиссёр, сценарист, продюсер.
Женский форум
Звёзды , Видео , Джонни Депп , Дженнифер Лопес , Виктория Бекхэм , Николь Кидман , Дэвид Бекхэм , Брэд Питт , Том Круз , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон , Мадонна , Стефани Джерманотта , Ким Кардашьян
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