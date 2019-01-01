Какими были бы звезды в обычной жизни 

Знаменитости ведут роскошный образ жизни: они проводят время в дорогих особняках, владеют элитными машинами, отдыхают на престижных курортах. У звёзд есть личные дизайнеры, стилисты, визажисты, диетологи, тренеры, которые помогают им эффектно выглядеть. А были бы наши кумиры столь же привлекательны, если бы они были обычными людьми и жили по соседству? Посмотрите, какими могли бы стать селебрити, не будь у них гигантских гонораров.
1. Дэвид Бекхэм, экс-футболист и модель, и его супруга Виктория Бекхэм, экс-певица и дизайнер.
2. Брэд Питт, актёр и продюсер, и его бывшая жена Анджелина Джоли, актриса, режиссёр и общественный деятель.
3. Jay-Z, певец и продюсер, и его жена Бейонсе, певица.
4. Дженнифер Лопес, певица и актриса.
5. Джонни Депп, актёр, музыкант, продюсер.
6. Канье Уэст, рэпер, композитор, продюсер, и его жена Ким Кардашьян, телезвезда и фотомодель.
7. Николь Кидман, актриса.
8. Дженнифер Энистон, актриса и продюсер.
10. Том Круз, актёр, режиссёр, сценарист, продюсер.