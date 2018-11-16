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Известные мужчины, которые любят макияж
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Известные мужчины, которые любят макияж 

Рамблер 41 минуту назад
Макияж считается прерогативой женщин, но есть и мужчины, которые редко выйдут в люди без мейк-апа. Эти знаменитости любят подчеркнуть глаза и губы с помощью косметики и не стесняются этого. Впрочем, иногда макияжа оказывается так много, что за ним уже не видно настоящего мужского лица.
1. Король гламура Сергей Зверев давно перестал появляться при публике в обычном виде. Вычурные наряды Сергей требуют и подходящего грима, так в арсенале Зверева наверняка огромная коллекция косметики.
2. Певец Филипп Киркоров на сцене выглядит эффектно, но этот эффект достигается с помощью декоративной косметики. Без грима внешность Филипа не такая броская, да и возрастные изменения куда заметнее.
3. Голливудский актёр и певец Джаред Лето — большой поклонник подводки, теней для век и туши. Эти средства не только делают его глаза выразительней, но и серьёзно визуально омолаживают.
4. Ещё одна голливудская звезда Джонни Депп тоже пристрастился к косметике. Вероятно, он полюбил подводку для глаз после съёмок в образе экстравагантного пирата Джека-Воробья. Нельзя не отметить, что мейк-ап действительно украшает Деппа и приковывает внимание к лицу.
Женский форум1
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