Известные мужчины, которые любят макияж

Макияж считается прерогативой женщин, но есть и мужчины, которые редко выйдут в люди без мейк-апа. Эти знаменитости любят подчеркнуть глаза и губы с помощью косметики и не стесняются этого. Впрочем, иногда макияжа оказывается так много, что за ним уже не видно настоящего мужского лица.

1. Король гламура Сергей Зверев давно перестал появляться при публике в обычном виде. Вычурные наряды Сергей требуют и подходящего грима, так в арсенале Зверева наверняка огромная коллекция косметики.

2. Певец Филипп Киркоров на сцене выглядит эффектно, но этот эффект достигается с помощью декоративной косметики. Без грима внешность Филипа не такая броская, да и возрастные изменения куда заметнее.

3. Голливудский актёр и певец Джаред Лето — большой поклонник подводки, теней для век и туши. Эти средства не только делают его глаза выразительней, но и серьёзно визуально омолаживают.