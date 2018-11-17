Сергей Жуков рассказал о дочери от первого брака

42-летний Сергей Жуков , бессменный солист группы «Руки вверх», стал героем передачи «Однажды» на НТВ . Он рассказал о том, что происходит в его жизни — в частности, и о том, какая тяжелая болезнь подорвала его здоровье.

Не так давно популярный артист признался, что его самочувствие ухудшилось, и ему пришлось лечь в больницу. Поклонники всерьез забеспокоились — многие высказали предположение, что у Сергея — рак. Но, к счастью, обошлось без онкологии.

Выяснилось, что у Жукова — грыжа, возникшая после удара и разросшаяся по всему животу. Ему пришлось лечь на операцию и пройти ряд серьезных процедур. Но сейчас он чувствует себя намного лучше. «Я не мог не выздороветь с такой поддержкой», — признается певец. И неудивительно, ведь в честь его выздоровления в соцсетях был даже объявлен флешмоб.

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Сергей рассказал о своей семье — любимой жене Регине Бурд и трех детях — сыновьях Мироне и Энджеле, дочери Нике. А также об еще одной дочери. Не все знают, что Жуков женат во второй раз. От первого брака с Еленой Добындо у артиста есть дочь Александра.

Сейчас девочке уже 17 лет, и, несмотря на то, что она живет в США, отец и дочка тепло общаются. Иногда она приезжает, чтобы навестить папу, а также братишек и сестренку.

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Не так давно исполнитель вместе со старшей дочерью отдохнул в Испании. Поклонники певца считают Сашу настоящей красавицей и очень похожей на папу.